Ако изборите бяха днес: Основна партия на кантар за влизане

Електоралните нагласи на българите все още са позитивни по отношение на "Прогресивна България", но има сериозно разминаване между предизборни заявки и следизборни ангажименти и това може да доведе до паляризация.

Това са изводите от социологическо проучване на "Алфа Рисърч", проведено малко преди изтичането на 100-те дни на кабинета "Радев", от периода 17-23 юли като част от регулярния мониторинг на агенцията.

Според проучването, ако изборите бяха днес, партията на Румен Радев отново щеше да е първа политическа сила.

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Ако гласувахме днес

Нагласите на българите при избори днес са следните:

"Прогресивна България" - 41,6%

ГЕРБ - 13,1%

"Продължаваме промяната" - 6,6%

ДБ - 6,1%

ДПС - 5,2%

"Възраждане" - 4%

БСП - 2,8%

Други - 9,4%

Нерешили - 11%

Прави впечатление, че всички партии днес биха имали по-нисък резултат, отколкото на последните парламентарни избори. Дори фаворитът ПБ прави отстъпление - от 44% при победата си до 41% днес. От 7 на 5% се е свил електоратът на ДПС, а "Възраждане" днес биха били на кантар за влизане в парламента, тъй като са на градицата на 4-процентната бариера.

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Одобрението за ПБ се крие в личния рейтинг на Радев

""Прогресивна България" запазва висока електорална подкрепа, докато при другите политически сили виждаме фрагментирана подкрепа на опозицията", коментира Боряна Димитрова, социолог от "Алфа Рисърч".

По думите й одобрението за ПБ се крие в личния рейтинг на Радев

"Все още има един кредит на доверие. Все още личният рейтинг на премиера дава бронята на правителството срещу критиките. Най-големият актив на правителството е премиерът Радев. Второто е фрагментирането на опозицията, тя не формира един общ полюс. Това е едно от улесненията за управляващото мнозинство", смята тя.

"Ако след тези 100 дни хората не видят видими, измерими, значителни за тях резултати, този политически кредит ще започне да бъде с нарастваща политическа лихва. Има сериозно разминаване и неудовлетворение между бързото влизане във властта и бързо предлагане на мерки и решения и очакваните резултати. Има сериозно разминаване и между предизборни заявки и следизборни ангажименти - в областта на външната политика, на други сфери", предупреди Димитрова.