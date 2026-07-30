Вицепремиер на Радев загатна, че вече има и кандидат за вицепрезидент

За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно президентските избори да бъдат спечелени от Илияна Йотова – един предвидим, надежден и доказан политик. Това заяви пред БНТ вицепремиерът Иво Христов по повод кандидатурата на държавния глава за поста през есента. Христов обяви, че има информация в аванс за това кой е кандидатът за вицепрезидент, но отказа да назове име. Още: Президентските избори ще покажат накъде духа вятърът: Опозицията притеснена, че властта си урежда ВСС и главния прокурор

"Госпожа Йотова е единствената, която има властта да избере своя вицепрезидент. Тя провежда своите сондажи, разговаря с хората. Но аз приветствам самото ѝ решение отрано да обяви кандидатурата, тъй като това е акт на политик, който няма от какво да се срамува да бъде три месеца под лупата на общественото внимание."

Вицепремиерът определи предстоящите президентски избори като "непредвидими" и апелира към избирателите на "Прогресивна България" да бъдат мобилизирани.

Битката за президентските избори

Снимка: БГНЕС

Още: Още не е сменен, но вече има кандидат: Появи се първото име за новия ВСС

"Виждаме как десницата, и по-скоро пиарите на десницата, издевателстват над своя кандидат и го карат да цепи дърва, да играе бейзбол, да прави кросове", допълни Христов. Той обяви, че макар да няма официален претендент вдясно, от опозицията са амбицирани да участват като победители в тези избори.

По думите му ГЕРБ също съхранява достатъчно мощ. Тъй че, за да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно тези избори да бъдат спечелени от госпожа Йотова – един предвидим, надежден и доказан политик, коментира Христов.

По думите на вицепремиера Илияна Йотова има достатъчно натрупан авторитет през годините и затова няма нужда от чисто партийна подкрепа, въпреки че е логично, че обединява по-скоро лявото пространство у нас.

Иво Христов подкрепи и решението на президента да не наложи вето на бюджета за 2026 г."Седем месеца живяхме без бюджет заради политическата криза, в която ни хвърлиха партиите от сглобката. Най-сетне има бюджет", добави той.

Президентът има възможността по Конституция да бъде коректив, когато счита, че е необходимо. Той не е самоцелен опозиционер и самоцелен коректив, допълни вицепремиерът по повод критиките на опозицията, че ако се гласува за Йотова, подкрепилите я ще получат премиера Радев.

Още: "Тя е 132-ият депутат на "Прогресивна България": Корнелия Нинова с атака към Илияна Йотова