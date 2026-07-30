Виждаме как десницата, и по-скоро пиарите на десницата, издевателстват над своя кандидат и го карат да цепи дърва, да играе бейзбол, да прави кросове

Думите от заглавието са на вицепремиера в правителството на Румен Радев - Иво Христов, изречени в студиото на БНТ по повод предстоящите президентски избори. Той разкритикува в частност "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за инициативния комитет, който издигна Андрей Гюров за кандидат за президент. Президентските избори в България ще се проведат на 25 октомври, решиха лидерите на парламентарните групи по време на редовния председателски съвет в Народното събрание. При необходимост от втори тур балотажът ще бъде насрочен за 1 ноември. Още: Ясна е датата на президентските избори

Съгласно Конституцията именно парламентът определя датата на президентските избори. Вотът трябва да се проведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 година.

Кандидатите

Снимка: БГНЕС

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Междувременно започват да се очертават и първите кандидати.

Новият председател на СДС Илия Лазаров заяви след избирането си, че формацията би обсъдила кандидатурата на бившия министър на образованието Даниел Вълчев, ако той не бъде издигнат като партиен кандидат. В петък стана ясно, че Вълчев приема подобна възможност единствено при условие, че се яви като гражданска кандидатура. В интервю за bTV той каза, че усеща обществена подкрепа и интерес, но не би участвал в изборите с партийна номинация.

В предаването "Панорама" по БНТ настоящият президент Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент. "Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от политическа сила", заяви тя.

Коментари по темата направиха и Андрей Гюров, както и соченият за вероятен кандидат за вицепрезидент Георги Кандев. Пред БНР Гюров призова да не се прибързва с решенията за евентуална кандидатура, за да не бъдат продиктувани от емоции. По-късно пред NOVA Кандев каза, че все още обмисля следващите си стъпки, но подчерта, че според него политиката трябва да бъде служене на обществото.

Илияна Йотова вече получи публична подкрепа от премиера Румен Радев, партия "Прогресивна България" и лидера на БСП Крум Зарков. Самата тя благодари на Радев с публикация във Facebook.

"Изминахме дълъг път заедно и показахме колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика", заяви ден по-рано държавният глава.

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