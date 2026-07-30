Въздушна тревога в най-големия източен град в Полша за руска атака, докато Украйна гори (ВИДЕО)

Сирена за въздушна тревога е прозвучала през нощта в полския град Люблин. Това е най-големият град в Източна Полша. В социалните мрежи излизат видеокадри, в които се чува зловещия звук на сирена и твърдения, че са заснети именно в полския град.

Полският генщаб обяви, че превантивно във въздуха са били вдигнати военни самолети на полските ВВС заради поредната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна. Една от целите на руските далекобойни дронове и ракети се оказа Лвов - там има газохранилище, а градът е много близо до границата с Полша - ОЩЕ: Руска ракета уби цяло семейство накуп: Жестоки удари в Украйна, тя унищожава руския Amazon (ВИДЕА)

Украински мониторингови канали съобщиха, че през нощта и рано тази сутрин руски ракети са навлезли в полското въздушно пространство, но няма официално потвърждение на тази информация.

Вдигането на изтребители F-16 във въздуха от полска страна при поредната руска масирана въздушна атака срещу Украйна вече се превърна в традиция - изтребителите могат да противодействат на крилати ракети и далекобойни дронове, но няма как да спрат балистични ракети.