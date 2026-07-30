Край на 18-годишния му брак: Герасим Георгиев - Геро се разведе

Актьорът и водещ Герасим Георгиев – Геро разкри, че бракът му е приключил. Той и спортната журналистка Цвети Гагарова вече са официално разведени. Новината беше лично съобщена от него в подкаста на Благой Георгиев.

Геро подчерта, че раздялата с Цвети е преминала приятелски и без излишни конфликти.

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Раздяла без драми

"Вече съм парясник. Мачът е свирен там вече. Аз съм вече свободен човек. Имам официален развод. Идва момент, в който всеки тръгва по своя път. Без драми, което е толкова безсмислено занимание. Много е лошо да продължаваш да стоиш, като нещо не върви", заяви 52-годишният актьор.

Геро и Цвети Гагарова имат дъщеря – Йохана, която остава най-важното за тях след края на брака им.