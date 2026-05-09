"Това е част от пропагандата на неговите опоненти": Йотова за критиките към "проруския" Радев на 9 май

"Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения", каза президентът Илияна Йотова пред журналисти на въпрос какво очаква от новото правителство по отношение на външната политика. "Нашият глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни", посочи Йотова.

"Това е част от пропагандата на неговите опоненти", каза Йотова във връзка с критиките към новия премиер Румен Радев, че "не гледа към Европа", Йотова заяви, че според нея това е част от пропагандата на неговите опоненти. "Кампанията свърши, изборите свършиха", допълни тя.

По-рано президентът Йотова и премиерът Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма, заедно с военния министър Димитър Стоянов.

