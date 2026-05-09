Фернандо Рибейро от Moonspell пред Actualno: Сбъдваме мечтата си да свирим на Античния театър в Пловдив!

На 2 август в Пловдив ще се състои концерт, който рядко може да бъде повторен. Или може би никога. Готик метъл легендите Moonspell ще представят грандиозно симфонично шоу на Античния театър, заедно с класически 50-членен симфоничен оркестър.

Създадена през 1992 г. в Лисабон от вокалиста Фернандо Рибейро и негови съмишленици, бандата придобива международна популярност с албума "Wolfheart", който е смятан за класика в готик метъла. По-късно Moonspell затвърждава стила си с албуми като "Irreligious" и "Sin/Pecado". Музиката им съчетава тежки китари, мрачна атмосфера и влияния от дарк уейв, фолк и симфоничен метъл, което ги превръща в една от най-успешните метъл групи от Португалия.

Специално за Actualno.com Фернандо Рибейро разкри подробности за предстоящия концерт в Пловдив, както и как би могло да се случи "прераждането" на готик метъл жанра и романтиката в писането на нова музика. Приятно четене!

Идвате в България за необикновен концерт със симфоничен оркестър и българските ви фенове сме много щастливи, че такова шоу ще се случи в нашата страна. Това няма да бъде първото ви гостуване в България, но този път ще бъде доста по-различно. Какво сте ни подготвили за концерта на 2 август в Пловдив?

Супер развълнувани сме за този концерт. Обичаме България и винаги сме били много щастливи във вашата страна, защото сте страхотна публика и сте много гостоприемни. Подготвили сме ново представяне на симфоничното ни шоу "Opus Diabolicum", което представихме в Lisbon Meo Arena пред 8000 души, както и наскоро в Мексико Сити пред публика от 3000 души. Свирим албума "1755" в комбинация с най-известните ни парчета и някои по-малко популярни. Това е шоу, в което силата на метъла - този на Moonspell, среща мащабността на оркестъра.

Как избрахте именно в Пловдив да представите това рядко случващо се шоу, в което ще излезете със симфоничен оркестър от 50 музиканти?

Нашият приятел и промоутър Бойко Гюров от BGTSC ни даде тази идея и ние, знаейки колко страхотно е това място (Античния театър в Пловдив, бел.авт.), изобщо не се колебахме дали да се съгласим. Най-вероятно не знаеш, но в списъка ни фигурираше желание да свирим на пловдивския амфитеатър. Силно искахме един ден да успеем да отидем там и да свирим нашата музика и това сега се случва. Честно казано - това е една сбъдната мечта. Музиката се превръща в магия, когато мястото, на което се изпълнява, е правилното.

Решили ли сте вече изцяло сетлиста за концерта в Пловдив? Как правите точната селекция за подобни специални спектакли?

Да, заради избора на аранжименти имаме фиксиран репертоар, за да може и оркестърът да го научи и да го репетира. Първите песни в шоуто са от албума "1755". Този албум сам по себе си беше доста симфоничен и е крайъгълен камък за нашите концерти с оркестър. След това продължаваме към по-класически песни на Moonspell, но държим под око и няколко парчета, които ще са неочаквани за публиката. Но освен песните, наративът и динамиката са това, което успява да преобрази концертите на Moonspell с класически музиканти така, че да достигнат нивото, което се очаква от публиката. Предвидили сме и бис без оркестър - личен момент между Moonspell и феновете.

На 3 юли излиза новият ви албум "Far from God", а тогава, между другото, е рожденият ми ден. Разкажи ми повече за процеса по създаването на албума през годините?

Да, така е и честит рожден ден предварително! Дадохме си време, за да композираме и да издадем този албум, чакайки правилното настроение и вдъхновение. Знам, че е малко наивно и дори "романтично" да се пишат албуми по този начин, когато цялата сцена, лейбъли, мениджъри, агенти и дори феновете те натискат за нова музика, продукти, изживявания. Но ние сме господари на собствената си съдба и решихме да си дадем нужното време, за да създадем солиден албум. Започнахме да пишем веднага след последния ни албум "Hermitage" от 2021 г., но усещах, че не се получава. Когато открихме правилния път обаче - да напишем чист готик метъл албум, работихме по-малко от година, в която събрахме песните и аранжиментите, а след това влязохме в студиото. Накрая разбрахме, че всичко си е заслужавало, защото албумът е убийствен и феновете ни го обожават.

Имахте ли пререкания в групата, създавайки албума? И откъде всъщност се вдъхновихте за "Far from God"?

Не бих казал, че сме се карали, но за да работи една банда, трябва да знаеш кое копче в кой момент да натиснеш. Би било много лесно да се превърнем в група от старата гвардия, която изнася концерти по повод годишнини от излизането на албуми, както наскоро направихме с "Wolfheart", затова понякога трябва да доказваме на себе си, че музиката ни има смисъл.

Да създадеш нов албум, поне що се отнася до Moonspell, не е "просто работа", а дълбоко физическа, времева и духовна инвестиция. От една страна така усещаме, че не създаваме музика спрямо календара, а от друга - искаме да правим нова и смислена музика, която дава нещо и на феновете ни.

Казвал си, че работата по новия албум се усеща като "прераждане". Смяташ ли, че жанрът готик метъл има нужда от някакъв ренесанс? Какво мислиш за младите готик метъл банди и съвременната поп визия на жанра?

Да, казвал съм го, но не е моя работа да го потвърждавам. Зависи от феновете, от медиите, от сцената, защото аз не приемам нищо за даденост. Личното ми мнение е, че в последно време има готино възраждане на готическата естетика, най-вече заради банди извън метъл жанра като Twin Tribes, The French Police, Le Band-Son Imaginaire, Nuker и някои пост пънк/готик банди като Parilisis Permanente, Bauhaus, London After Midnight. Много инфлуенсъри също са изцяло в готик визията онлайн и вярвам, че готик метълът трябва да продължава в същата посока.

С някои изключения, като последния страхотен албум на Tribulation "Sub Rosa", готик "метълът" беше навсякъде, но в по-голямата си част не притежаваше нужната музикална простота и дълбочина, а в текстовете му нямаше достатъчно болка и разбити сърца, за да може да се нарече готик. С "Far from God" искахме да възродим това и се надявам, че сме свършили добра работа.

Ще чуем ли парчета от "Far from God" в Пловдив?

О, да! Не с оркестър, може би по-натам, но Античният театър в Пловдив е перфектен за готик метъл.

Снимка: Moonspell/Facebook

След 37 години на музикалната сцена какви са очакванията ти за бъдещето на музиката? Изкуственият интелект истинска заплаха ли е за артистите и феновете или може да бъде държан "настрана" чрез чист талант и здраво бачкане?

Никой не знае, а и мисля, че прекарваме прекалено много време в размишления какво ни чака с появата на изкуствения интелект. Вярвам, както за всичко, че ние, хората, казваме и първата, и последната дума в тази ситуация. Наистина зависи от нас да решим колко пространство и колко време от живота си ще заемат тези нови реалности. Книгите и албумите все още излизат и хората ги слушат и четат. Хората са все още сред нас - готови да бъдат обичани, така че онова, което може да се промени, е нашата психическа нагласа и усещане за зависимост - точно тук трябва да се постараем много сериозно. Всичко може да бъде инструмент, дори религията е инструмент, и трябва да се научим или да си припомним как да си служим с инструментите за нашето благо, а не за нещо друго.

Кажи нещо за поздрав на феновете на Moonspell в България, които ще дойдат специално за концерта в Пловдив през август!

Ще се видим през август! Благодарим ви, че имаме тази невероятна възможност да свирим на Античния амфитеатър. За нас ще означава много да изпълним с хора това място и да прекараме една специална вечер, която ще си спомняме завинаги. Благодаря за интервюто и ще се видим в Пловдив!

Интервю на Неда Ковачева