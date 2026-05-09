Станимир Стоилов е искан от участник на Мондиал 2026 и от дубайски клуб

Треньор №1 на България за 2025 година Станимир Стоилов е обект на интерес за националния отбор на Гана. Според информация в медиите на южната ни съседка, които цитират Shootandgoal, Мъри получи предложение, но го е отказал. Африканският тим, който си осигури участие на Мондиал 2026, търсеше нов селекционер след раздялата с Ото Адо. В крайна сметка отборът бе поет от Карлош Кейрос.

Освен офертата от ганайската футболна федерация, българският специалист получил и изключително изгодна оферта от клуб от Дубай, която също отхвърлил. Това не са единствените случаи, в които Стоилов отказва атрактивна възможност в последно време. Наскоро той отклонил и оферта от Спартак Москва, включваща годишно възнаграждение в размер на 2,5 милиона евро.

Göztepe'de Stoilov'a talip çok: Gana ve Dubai iddiası



📌Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un son dönemde birçok teklif aldığı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan iddialara göre Bulgar teknik adam, Gana Milli Takımı ve Dubai’den gelen teklifleri geri çevirdi.… — yenigun.com - Gazete Yenigün (@izmirdeyenigun) May 8, 2026

"Дали мога да отида в ЦСКА? Никакъв шанс. В момента е опасно да се говори за това, защото ми предстоят много важни мачове с Гьозтепе до края на сезона. Имаме цели и трябва да ги изпълним. Обичам този клуб, имам договор с него и нямам намерение да го напускам“, заяви Стоилов, цитиран от sport24.

В момента Мъри е обвързан с Гьозтепе с договор до лятото на 2027 година. Днешното домакинство срещу Газиантеп ще бъде неговият стотен мач начело на отбора. "Жълто-червените" се представят силно през сезона и заемат пето място в Турска Суперлига с актив от 52 точки, като гонят класиране за евротурнирите.

