Станимир Стоилов е искан от участник на Мондиал 2026 и от дубайски клуб

Треньор №1 на България за 2025 година Станимир Стоилов е обект на интерес за националния отбор на Гана. Според информация в медиите на южната ни съседка, които цитират Shootandgoal, Мъри получи предложение, но го е отказал. Африканският тим, който си осигури участие на Мондиал 2026, търсеше нов селекционер след раздялата с Ото Адо. В крайна сметка отборът бе поет от Карлош Кейрос.
Мъри отказа да поеме Гана
Освен офертата от ганайската футболна федерация, българският специалист получил и изключително изгодна оферта от клуб от Дубай, която също отхвърлил. Това не са единствените случаи, в които Стоилов отказва атрактивна възможност в последно време. Наскоро той отклонил и оферта от Спартак Москва, включваща годишно възнаграждение в размер на 2,5 милиона евро.
📌Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un son dönemde birçok teklif aldığı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan iddialara göre Bulgar teknik adam, Gana Milli Takımı ve Dubai’den gelen teklifleri geri çevirdi.…
"Дали мога да отида в ЦСКА? Никакъв шанс. В момента е опасно да се говори за това, защото ми предстоят много важни мачове с Гьозтепе до края на сезона. Имаме цели и трябва да ги изпълним. Обичам този клуб, имам договор с него и нямам намерение да го напускам“, заяви Стоилов, цитиран от sport24.
В момента Мъри е обвързан с Гьозтепе с договор до лятото на 2027 година. Днешното домакинство срещу Газиантеп ще бъде неговият стотен мач начело на отбора. "Жълто-червените" се представят силно през сезона и заемат пето място в Турска Суперлига с актив от 52 точки, като гонят класиране за евротурнирите.
