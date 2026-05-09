Giro d'Italia 2026: Кога и къде да гледаме втория етап на Джирото в България

Една от най-големите колоездачни обиколки в света - Giro d'Italia, продължава на българска земя. Във втория от трите състезателни дни участниците ще преминат общо 221 километра през Стара планина. Съботният етап от Бургас до Велико Търново ще предложи маршрут през три категоризирани височини - Бяла, Вратник и Лясковски манастир, което е отлична възможност за победа за някой от състезателите в откъсване. .

Етап 2 на Джиро д'Италия 2026: Дата, място, час и телевизия

Евентуалното постигане на разлика на финала пред крепостта Царевец може да се окаже с голямо значение за лидера в генералното класиране, пред когото може да се открие шанс да носи розовата фланелка чак до седмия етап, който финишира на изключително трудната височина Блокхаус. Това стечение на обстоятелствата би се харесало на французина Пол Мание, който спечели първия етап от колоездачната Обиколка на Италия - дистанция от 147 километра от Несебър до Бургас - предимно равнинен етап.

В кой ден, в кой град и от колко часа е вторият етап на Обиколката на Италия

Профилът на втория етап е такъв, че макар и по-малко вероятно, не е изключено победата отново да се реши от спринт в основната група, както това стана във вчерашния откриващ етап. Финалът на етапа във Велико Търново се очаква да бъде след 17:00 часа, а стартът в Бургас от площад "Тройката" е малко преди 12:00 часа на 9 май.

Коя телевизия ще излъчи втория етап на Джирото в България

Иначе Обиколката на Италия ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Състезанието ще се излъчва по международния спортен телевизионен оператор "Евроспорт", но също така и по Българската национална телевизия. В 11:40 часа на 9 май по БНТ 3 ще стартира прякото предаване на Обиколката, което ще продължи до самия край на състезанието. По БНТ 1 се предвиждат кратки включвания в периодите 14:15 – 14:30 ч., 16:45 – 17:00 ч.

