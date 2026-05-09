Путин излезе на скромен парад за 9 май след разрешение от Киев: "Победата винаги е била и винаги ще бъде наша!" (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин използва враждебна реторика спрямо НАТО и Украйна по време на тазгодишния скромен Парад на победата в Москва, проведен без военна техника. С него Кремъл за поредна година опитва да валидира агресивната си война в Украйна, приравнявайки я с Великата отечествена война между СССР и Нацистка Германия (Втората световна война). Издирваният от Международния наказателен съд в Хага лидер все пак успя да проведе пропагандното събитие, след като украинският президент Володимир Зеленски се подигра с режима му и издаде указ, че "разрешава" в Москва да се състои парадът на 9 май. Той продължи под 45 минути, а единствената военна техника бе излъчена на видеа.

Участниците в "специалните военни операции", вдъхновени от подвига на поколението на победителите, се изправят срещу „агресивната сила“, която НАТО въоръжава и подкрепя, заяви Путин по време на събитието, опитвайки да сравни Русия с СССР, а западните сили и Киев - с нацистите.

Още: Парад на моралното превъзходство на Украйна: Кремъл с жалък отговор на указа на Зеленски, руснаците вече с нетна загуба на земи на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Putin:



Our fighters in Ukraine are confronting an aggressive force backed by the entire NATO bloc, and despite this, they continue to advance. pic.twitter.com/UNvFoNHBul — Clash Report (@clashreport) May 9, 2026

"И все пак нашите герои продължават напред", заяви диктаторът на фона на колосалните военни жертви на Русия в Украйна.

Путин: "Нашата кауза е справедлива, тя е на всички граждани на Русия"

"Редом с руските войници са работници, конструктори и инженери. Учените и изобретателите продължават традициите на своите предшественици. Въз основа на съвременния боен опит те създават авангардни, уникални оръжия и започват тяхното масово производство. Но независимо как се променят технологиите и бойните методи, най-важното остава непроменено. Съдбата на страната се определя от хората.

Войници и фабрични работници, селскостопански работници, оръжейници и военни кореспонденти, лекари и учители, културни дейци и духовенство, доброволци, предприемачи, филантропи – всички граждани на Русия! Ключът към успеха е нашата морална сила, кураж и храброст. Нашето единство и способност да издържим всичко, да преодолеем всяко предизвикателство. Ние споделяме обща цел. Всеки човек дава личен принос за победата. Тя се изковава както на бойното поле, така и в тила. Твърдо вярвам, че нашата кауза е справедлива. Ние сме заедно. Победата винаги е била и винаги ще бъде наша", твърди Владимир Путин.

Putin:



Victory has always been and will always be ours. pic.twitter.com/WflOiMaWez — Clash Report (@clashreport) May 9, 2026

Думите му идват в контекста на масовото недоволство на руснаците от блокирания интернет и другите ограничения на свободите, както и на фона на изявления от близки до властта в Москва служители, че Путин губи контрола над гражданите и вкарва страната в задънена улица с войната в Украйна. Също така се твърди, че руснаците вече не вярват, че това е "тяхната" кауза, както твърди диктаторът: "Путин губи контрол, руснаците вече виждат бъдеще без него": Говори бивш служител по високите етажи в Русия.

„Слава на победоносния народ! Слава на ветераните! Слава на въоръжените сили на Русия! Честит празник! Честит Ден на победата! Ура!“, завърши Путин от трибуната на Червения площад по време на Парада на победата в Москва.

Прякото предаване на парада беше внезапно прекъснато, за да се излъчи пропаганда за текущата война. Държавната телевизия започна да излъчва монтаж за „героичните подвизи на войниците, участващи в специалната военна операция“.

The live broadcast of the parade was suddenly interrupted for propaganda about the current war



Instead, state TV began airing a montage about the “heroic deeds of the special military operation soldiers.” pic.twitter.com/KNavoDlUUs — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026

Още: Путин: Никого не съм канил за честванията на 9 май, но всички са добре дошли

Русия не е обсъждала удължаване на примирието отвъд 11 май

Преди това Путин пристигна на Червения площад в компанията на беларуския диктатор Александър Лукашенко - един от най-верните му съюзници. Там бяха също руският патриарх Кирил, бившият президент и настоящ зам.-секретар на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев и бившият военен министър Сергей Шойгу, който е ръководител на Съвета.

The Moscow parade is about to start and spectators are obviously happy about the ceasefire. pic.twitter.com/9BnxxXAptd — WarTranslated (@wartranslated) May 9, 2026

„Един дрон и толкова много проблеми биха изчезнали наведнъж", коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA, но припомня, че Украйна спазва уговореното тридневно примирие на 9-11 май, което ще включва размяна на по 1000 военнопленници. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия все още не обсъждала удължаване на прекратяването на огъня, засега не е планиран и разговор на Путин с Доналд Тръмп: Официално: Украйна и Русия се съгласиха на тридневно примирие, разменят си по 1000 военнопленници.

Putin arrived at Red Square accompanied by Lukashenko



Matvienko, Patriarch Kirill, Medvedev and Shoigu are sitting and waiting for the parade to begin.



People online are already joking: “One drone and so many problems would disappear at once.” But Ukraine knows how to stick to… pic.twitter.com/AVZByoNDb3 — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026

В парада за първи път участваха и севернокорейски войници - диктаторът Ким Чен Ун помогна с изпращане на военни в Курска област на Русия, за да се бият срещу Украйна, но страната даде висок брой жертви.

North Korean troops participated in Moscow's parade for the first time. pic.twitter.com/QLvXht61Gn — WarTranslated (@wartranslated) May 9, 2026

Китай - друг съюзник на Русия - обяви, че няма да изпраща официална делегация за Деня на победата. Единственият лидер от ЕС в Москва днес е словашкият премиер Роберт Фицо, който ще има среща с Путин, но пропусна парада.

Мобилният интернет беше блокиран в центъра на Москва с началото на парада на Червения площад. MSK1 и „Контекст“ съобщават, че той не работи при всички оператори. По-рано Министерството на цифровото развитие, комуникациите и средствата за масова информация обяви, че на 9 май в Москва ще бъдат ограничени SMS съобщенията и достъпът до мобилен интернет, включително до уебсайтове от „белите списъци“.

Още: 9 май: От парад на победата до тържество на презрението (СНИМКИ И ВИДЕО)