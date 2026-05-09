Левски "счупи Интернета" с шедьовър за историята (ВИДЕО)

От Левски пуснаха в продажба лимитирана колекция шампионски екип за сезон 2025/26. Фланелките са синя и бяла, като втората се води вратарски екип. На тях са изобразени героите на "синия" поход към титлата - Наско Сираков, Даниел Боримиров и Хулио Веласкес, заедно с целия отбор. По ръкавите са изписани всички години, в които столичният гранд е триумфирал в първенството.

17 години в очакване на този миг

Така Левски разкри каква е била целта на мистериозното послание ден по-рано. На 8 май около 20:00 часа от "Герена" написаха, че „ще счупят интернета“ на 9 май от 11:00 часа. Това предизвика огромна вълна от реакции и предположения. Сред честите коментари се открояваха тези за представяне на новите екипи за следващия сезон, но маркетинговият отдел на клуба изненада с фланелка, която нарече "шедьовър за историята".

"Фланелката се пуска първо в предварителна продажба. Поръчките ще бъдат изпращани с приоритет към феновете, които са платили с карта. След това ще бъдат обработени и изпратени поръчките с наложен платеж. Ако останат свободни бройки след предварителните заявки, те ще бъдат пуснати в свободна продажба. ПЪРВИТЕ БРОЙКИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ МЕЖДУ 21 - 24 МАЙ", уточниха от Левски.

"Дълбокият син цвят символизира духа и величието на Левски, а изящните златни елементи носят усещането за шампионска слава. Всеки детайл е създаден така, че да разказва историята на сезона, в който „сините“ отново стъпиха на върха. На фланелката са изобразени всички герои на шампионския поход – Наско Сираков, Даниел Боримиров и Хулио Веласкес, заедно с отбора, който върна титлата там, където ѝ е мястото. По ръкавите са изписани всички години, в които Левски е ставал шампион – вечен спомен за славната история на клуба и поколенията, изградили „синята“ легенда. Специален акцент са плетените шевици на яката и ръкавите – символ на традицията, българския дух и връзката между клуба и неговите фенове", написаха "сините" в своя сайт.

