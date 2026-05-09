Моторът на Левски привлече вниманието на сензацията на сезона в топ 5 първенствo на Европа

Полузащитникът на Левски Акрам Бурас е привлякъл вниманието на фурора на сезона в Лига 1 Ланс. Отборът се намира на втора позиция в класирането - на 3 точки от хегемона Пари Сен Жермен, който е с мач по-малко. Освен от Ланс интерес към алжиреца има още от десетия Тулуза. Скаути на двата клуба са гледали на живо изявите на халфа в няколко пролетни мача, като един от тях е последното дерби с ЦСКА.

Информацията е на колегите от "Тема Спорт", които пишат, че Тулуза дори са отправили оферта към Левски за Бурас след красивото попадение при успеха с 3:1 над вечния враг. Arenasport.bg пък разкрива, че апетити към Акрам Бурас има още от отбори от Белгия. Сред тях са Стандард Лиеж и Андерлехт.

Акрам Бурас се присъедини към Левски през август 2025 г. от родния МК Алжир срещу 350 000 евро. Той е роден на 23 февруари 2002 г. и преди да пристигне на „Герена“, той беше играл само в Алжир. Креативният халф обаче бързо се превърна в мотора на "сините", като е способен да задава темпото на игра и да измисля нестандартни действия на терена.

От началото на сезона има 27 двубоя а във всички турнири за „сините“, в които вкара 3 гола и даде 4 асистенции. Засега ръководството на "Герена" не обмисля да го продава. Бурас дойде в Левски благодарение на бившия нападател на тима Билал Бари. Мароканецът отново ще помага за селекцията и това лято.

