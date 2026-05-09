Абитуриентски балове 2026: Колко ще излезе сметката на семейство със зрелостник

Месец май е сезонът на абитуриентските балове - рокли, костюми, лимузини и много емоции. Само че тази година към традицията добавяме и нова валута. Колко струва “веднъж се завършва училище” в евро и кое тази година струва двойно провери NOVA.

Макар валутата да е нова, традицията остава същата - стилна визия, куверти, планове за перфектната вечер. Всичко това ще струва няколко хиляди евро. Примерната сметка сочи следното: маникюр - към 50 евро и повече, грим - около 80 евро, прическа - около 70 евро. Трябва са де има предвид, че се правят пробни грим и прическа преди самия бал. И така само за маникюр, грим и прическа родители могат да платят до 330 евро.

Колко струва абитуриентският бал?

Обувки, чанта и рокля са задължителни елементи от визията на абитуриентката. 600 евро за бална рокля е добра цена, споделят абитуриенти. Като добавим обувки и чанта към роклята, цената става 710 евро.

А най-сериозният удар по семейния бюджет идва с празненството. Защото без значение дали е лев или евро - абитуриентският бал прилича на малка сватба. Ако се поканят около 60 души, а на човек излиза 60 евро, то сметката излиза 3600 евро. А като се добави диджей, такса алкохол и става 5100 евро. И това е без излишна показност - без лимузини, фойерверки и други.

