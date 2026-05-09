Китай потвърди: Наш петролен танкер беше атакуван в Ормузкия проток

Китайското външно министерство потвърди на 8 май, че танкер за превоз на нефтопродукти с китайски екипаж е бил нападнат в Ормузкия проток, и изрази дълбока загриженост за корабите, засегнати от продължаващия конфликт в Близкия изток. На борда на кораба има китайски граждани, но засега не се съобщава за жертви сред екипажа, заяви говорителят на външното министерство Лин Дзян по време на редовна пресконференция.

Китайското медийно издание Caixin съобщи в четвъртък, че танкер за петролни продукти, собственост на Китай, с надпис „CHINA OWNER & CREW“, е бил атакуван в понеделник в близост до пролива Ормуз. Не е ясно кой е извършил нападението.

Атаката се случи преди срещата между китайския външен министър Ван И и неговия ирански колега Абас Арагчи в Пекин в сряда, когато те обсъдиха възобновяването на движението в протока.

Китай остава основен купувач на ирански петрол от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, като вносът от Ислямската република през март остана до голяма степен незасегнат.

Iran attacked a Chinese tanker in the Strait of Hormuz, China’s Foreign Ministry confirms



For the first time since the start of hostilities, a Chinese tanker has been attacked in the Strait of Hormuz.



The words “China Owner & Crew” were written on the vessel. After the strike,… pic.twitter.com/Tfg42uJGcE — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026

Какво се знае за атакувания кораб?

Нападнатият кораб не е бил официално идентифициран. Източници, свързани с морската сигурност, заявиха, че се смята, че повреденият кораб е танкерът за нефтопродукти и химикали JV Innovation, плаващ под флага на Маршаловите острови. В понеделник той е съобщил за пожар на палубата на близките до него плавателни съдове, пише Reuters.

Инцидентът е станал край бреговете на Обединените арабски емирства в Персийския залив, близо до Мина Сакр.

