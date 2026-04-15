Вигенин: Необходимо е създаването на нова Европейска агенция за изкуствения интелект

„Изкуственият интелект вече не е само технологичен въпрос, а много важен фактор, който влияе върху демокрацията, публичната администрация и законодателния процес. Затова е нужен засилен парламентарен контрол и изграждане на експертен капацитет в Европейския парламент, включително чрез създаването на специален орган като Обсерватория за изкуствен интелект.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин, който е докладчик за Групата на социалистите и демократите по дигиталния омнибус за изкуствения интелект. Той участва в интерпарламентарната среща на Комисията по конституционни въпроси (AFCO), посветена на институционалните аспекти на изкуствения интелект в контекста на европейската интеграция.

Форумът беше открит от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и събра представители на Европейския парламент, националните парламенти и международни организации, включително ООН. Фокусът беше поставен върху ролята на изкуствения интелект за функционирането на демократичните институции, изборния процес и баланса между институциите в ЕС.

Вигенин подчерта, че Европейският съюз трябва да съчетае технологичното развитие с ясни демократични гаранции и институционална отчетност. „Понастоящем към Европейската комисия е създаден т.нар. Офис за ИИ, който се занимава с прилагането на правилата за изкуствен интелект. В него са ангажирани вече 140 човека, но работата им видимо е неефективна, освен това не подлежат на пряк контрол от Европарламента. Все по-належащо става да се работи по създаване на специализирана европейска агенция за изкуствения интелект, която да гарантира ефективно правоприлагане, по-добра координация с държавите членки и обществен контрол“, заяви Вигенин. Той напомни, че необходимостта да бъде създадена подобна агенция е един от предизборните ангажиментите на БСП от европейските избори през 2024 г.

Евродепутатът обърна внимание и на предизвикателствата на национално ниво, като даде пример с България, където цели седем институции са натоварени с отговорности по прилагането на регламента за изкуствения интелект – модел, който поставя въпроси относно ефективността и координацията и на национално равнище. Според него трябва да се върви към единен национален орган във всяка държава членка на ЕС, който да координира отговорностите на останалите институции.

По време на дебатите беше обсъдена и нуждата от по-тясно международно сътрудничество и участие на Европейския парламент в глобалното управление на изкуствения интелект, както и рисковете за изборните процеси и демократичната легитимност в условията на бързо развиващи се технологии.



