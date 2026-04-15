Войната в Украйна:

Вигенин: Необходимо е създаването на нова Европейска агенция за изкуствения интелект

15 април 2026, 17:44 часа 330 прочитания 0 коментара
Снимка: Прогресивен алианс на социалистите и демократите
„Изкуственият интелект вече не е само технологичен въпрос, а много важен фактор, който влияе върху демокрацията, публичната администрация и законодателния процес. Затова е нужен засилен парламентарен контрол и изграждане на експертен капацитет в Европейския парламент, включително чрез създаването на специален орган като Обсерватория за изкуствен интелект.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин, който е докладчик за Групата на социалистите и демократите по дигиталния омнибус за изкуствения интелект. Той участва в интерпарламентарната среща на Комисията по конституционни въпроси (AFCO), посветена на институционалните аспекти на изкуствения интелект в контекста на европейската интеграция.

Форумът беше открит от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и събра представители на Европейския парламент, националните парламенти и международни организации, включително ООН. Фокусът беше поставен върху ролята на изкуствения интелект за функционирането на демократичните институции, изборния процес и баланса между институциите в ЕС.

Вигенин подчерта, че Европейският съюз трябва да съчетае технологичното развитие с ясни демократични гаранции и институционална отчетност. „Понастоящем към Европейската комисия е създаден т.нар. Офис за ИИ, който се занимава с прилагането на правилата за изкуствен интелект. В него са ангажирани вече 140 човека, но работата им видимо е неефективна, освен това не подлежат на пряк контрол от Европарламента. Все по-належащо става да се работи по създаване на специализирана европейска агенция за изкуствения интелект, която да гарантира ефективно правоприлагане, по-добра координация с държавите членки и обществен контрол“, заяви Вигенин. Той напомни, че необходимостта да бъде създадена подобна агенция е един от предизборните ангажиментите на БСП от европейските избори през 2024 г.

Евродепутатът обърна внимание и на предизвикателствата на национално ниво, като даде пример с България, където цели седем институции са натоварени с отговорности по прилагането на регламента за изкуствения интелект – модел, който поставя въпроси относно ефективността и координацията и на национално равнище. Според него трябва да се върви към единен национален орган във всяка държава членка на ЕС, който да координира отговорностите на останалите институции.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По време на дебатите беше обсъдена и нуждата от по-тясно международно сътрудничество и участие на Европейския парламент в глобалното управление на изкуствения интелект, както и рисковете за изборните процеси и демократичната легитимност в условията на бързо развиващи се технологии.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
Прогресивен алианс на социалистите и демократите
