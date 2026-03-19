Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 31 МИР – Ямбол

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 31 МИР – Ямбол за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Мирослав Николаев Иванов
2. Радостина Панайотова Драгнева-Томова
3. Стоян Иванов Бочков
4. Диляна Тодорова Тодорова
5. Минчо Георгиев Минчев
6. Ивана Огнянова Христова-Димитрова
7. Илиян Петров Петров
8. Стоян Радулов Бурлаков
