Къде е Ружа? Как да подлудим Пеевски?

Съединените американски щати обявиха възнаграждение от 5 млн. долара за нова информация, свързана с криптовластелинката Ружа Игнатова - жената, която завъртя най-голямата измама в човешката история, след което изчезна вдън земя.

Въпреки красиво оформената сума, достоверни данни за Ружа все още няма - но ние успяхме за малко да ѝ хванем дирите, след което пак я изгубихме и нищо не взехме от наградата. (Пак нямаме пари за асансьор в редакцията.)

***

Ружа се появи на новата изложба на Красен Кралев.

Тя пое този риск, само и само да се наслади за миг на изкуството на гербавия Джаксън Полък - тайнствената милиардерка се появи на изложбата, обсипа с пачки художника, нарече го с най-дружелюбни имена и пак изчезна.

Екип на ПРАС-ПРЕС също беше на изложбата. Тъкмо се докосвахме до голямото изкуство, когато Ружа влетя, разпиля пачките - много повече от 5 млн! - и се изгуби като видение в маранята. Преди да изчезне, тя каза на Кралев, че за такова изкуство е готова винаги да рискува богатството, свободата и живота си! Срещу парите си тя не пожела да вземе картина, каза, че ѝ стига само един поглед, за да изпита естетическа наслада за десетки милиони долари.

***

Източници от Българската православна църква пък споделиха под расо, че Ружа Игнатова и Евелин Банев Брендо в момента са в таен девически манастир, където избират новия патриарх и нова Сглобка, която да управлява страната.

***

Последните съмнителни данни за Ружа са, че се завъртяла покрай покоите на Император Ивелиний, за да изпълни ежедневния ритуал (365 дни в годината), в който императорът тържествено опложда една от поданичките си.

Ружа изпреварила с няколко милиона цялата опашка пред спалнята на императора, засипала и самия него го с купища пари и жарки ласки, метнала десетина милиона за инвестиции в Историческия лунапарк, получила оскъдната си любовна дажба от Ивелиний… След минута криптоимператрицата отново потънала в неизвестност, обляна в сълзи от преждевременната раздяла с императора.

Последното, което се чуло от нея, било:

- Ивче, зайченце бяло, ти си по-голям измамник от мен, заклевам се!

***

Пеевски последните седмици започна голяма чистка в ДПС, като отстреля Айсел Руфад, Филиз Хюсменова, Сали Табаков, Рамадан Аталай и други, близки до Доган.

Това е процес, невиждан до сега в историята на ДПС - някой да тръгне открито срещу Отеца основател и Почетна мумия на ДПС Ахмед Доган.

Това се отрази на един специфичен сегмент от българската журналистика.

Журналистът Нидялку попита журналесата Мадам В:

- Какво трябва да направим, за да полудее от кеф Делян Пеевски?

Мадам В отговори на чист английски:

- Oh, you gotta give him that hawk tuah and spit on that thang! You get me?

Нидялку си глътна граматиката, а Мадам си намести очилата с хитра евроатлантическа усмивка.

Автор: Г-н Балев, Прас Прес