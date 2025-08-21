Украинец е арестуван в Италия заради взрива на "Северен поток"

Гражданин на Украйна е арестуван в Италия във връзка със саботажа и взрива на "Северен поток" - това съобщава германското издание Der Spiegel. Според информацията му, снощи италианската полиция е задържала украинец на име Сергей К. в района на Римини.

Мъжът е арестуван на база европейска заповед за арест - той е бил на борда на яхтата "Андромеда". Според следователите от германската федерална прокуратура има достатъчно основания да се смята, че Сергей К. е координирал операцията по саботажа и взрива, но не е бил част от екипа, който е заложил експлозиви.

По-рано съвместно разследване на NOS, Nieuwsuur, Die Zeit и ARD посочи, че атаките през септември 2022 години са извършени от украинци, които са имали стаж в украинските специални части. Водолазите са били закарани до тръбопроводите на яхтата "Андромеда" и са поставили взривни вещества. Яхтата била наета през полска компания в германското пристанище Рощок, а зад компанията стои украински бизнесмен на име Рустем А., разследван за пране на пари. Отделно има данни за мъж от окупирания от руснаците украински град Мариупол и че той е физическият изпълнител на наема на "Андромеда" - затова германското следствие не изключва версия, при която Русия да е наела екип от украинци за саботаж на газопровода, който Германия спря почти ведната след като руският диктатор Владимир Путин нареди пълномащабна инвазия в Украйна.

В разследването са намесени и нидерландското военно разузнаване плюс нидерландските спецслужби, които според журналистическото разследване считат, че основната версия е поръчка на Украйна. Доказателства обаче се събират бавно и трудно.

