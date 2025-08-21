Китай започна проекта на века: Ще произвежда повече енергия от всички АЕЦ във Франция, взети заедно

Китай започна активно строителството на най-голямата водноелектрическа язовирна стена в света на тибетска територия, което предизвика опасения в Индия и Бангладеш. Според местните медии церемонията по откриването на церемонията е била открита от китайския премиер Ли Цян още през юли и е дала старт на строителството на река Ярлунг Цангпо. Реката тече през тибетското плато. Проектът предизвика критики заради потенциалното му въздействие върху милиони индийци и бангладешци, живеещи по поречието, както и върху околната среда и местните тибетци.

雅鲁藏布江墨脱水电站规划设计想象图，中国世纪工程。

Conceptual design rendering of the Yarlung Zangbo River Motuo Hydropower Station, a century project of China.pic.twitter.com/jQ56aWrcku — Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) July 31, 2025

Пекин твърди, че проектът, чиято стойност се оценява на 1,2 трлн. юана (167 млрд. долара), ще даде приоритет на опазването на околната среда и ще стимулира местното благоденствие. След завършването му проектът, известен също като водноелектрическа централа "Мотуо", ще измести язовира "Три клисури" като най-големия в света и ще може да произвежда три пъти повече енергия, съобщава BBC. Освен това се смята, че ще може да произвежда повече енергия от всички АЕЦ във Франция, взети заедно.

Експерти и официални лица изразиха опасения, че новата язовирна стена ще даде възможност на Китай да контролира или отклонява трансграничната река Ярлунг Цангпо, която тече на юг към индийските щати Аруначал Прадеш и Асам, както и към Бангладеш, където се влива в реките Сианг, Брахмапутра и Джамуна.

В доклад от 2020 г., публикуван от австралийския мозъчен тръст Lowy Institute, се отбелязва, че "контролът над тези реки в Тибетското плато ефективно дава на Китай контрол над индийската икономика".

Загриженост от страна на Индия

The Motuo Hydropower project, will generate 3 times the electricity of the 3 Gorges Dam.



It involves drilling tunnels over 50km long, cutting the great bend on the Yarlung Zangbo river, redirecting the torrent of water through the mountains with a vertical elevation drop of 2000… pic.twitter.com/73O6EpCquQ — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) July 28, 2025

В интервю за информационната агенция PTI по-рано през юли министър-председателят на Аруначал Прадеш Пема Кханду изрази загриженост, че реките Сианг и Брахмапутра може да "изсъхнат значително", след като язовирът бъде завършен. Той добави, че язовирът "ще представлява екзистенциална заплаха за нашите хора и нашия поминък. Това е доста сериозно, защото Китай може дори да го използва като нещо като "водна бомба". "Да предположим, че язовирът бъде построен и те изведнъж пуснат водата, тогава цялата ни зона Сианг ще бъде унищожена", каза той. "По-специално племето Ади и подобни групи... ще видят как цялото им имущество, земя и особено човешки живот, ще претърпят опустошителни последици".

През януари говорител на индийското министерство на външните работи заяви, че са изразили загриженост пред Китай относно въздействието на мегаязовирите и са призовали Пекин да "гарантира, че интересите на държавите надолу по течението" няма да бъдат накърнени. Те също така са подчертали "необходимостта от прозрачност и консултации с държавите надолу по течението".

Индия планира да построи водноелектрическа язовирна стена на река Сианг, която да действа като буфер срещу внезапни изпускания на вода от китайската язовирна стена и да предотвратява наводнения в техните райони. Китайското външно министерство вече отговори на Индия, като заяви през 2020 г., че Китай има "легитимно право" да изгради язовирна стена на реката и е взел предвид въздействието върху долното течение.

3/ They call it the Motuo Hydropower Station.



But it’s really about control.



The Yarlung Tsangpo River (Brahmaputra) flows into India and Bangladesh—feeding crops, drinking water, and flood control for hundreds of millions.



The CCP wants its hand on the spigot. pic.twitter.com/tt3BGsKZLX — Rod D. Martin (@RodDMartin) July 25, 2025

Бангладеш също изрази загриженост пред Китай относно проекта, като през февруари официални представители изпратиха писмо до Пекин с искане за повече информация за язовира.

Хидроенергиен потенциал

Китайските власти отдавна са забелязали хидроенергийния потенциал на местоположението на язовира в Тибетския автономен регион. Той се намира в огромен каньон, за който се казва, че е най-дълбок и най-дълъг на сушата в света, по протежение на участък, където Ярлунг Цангпо – най-дългата река в Тибет – прави рязък завой около планината Намча Барва. В процеса на този завой – наречен "Големият завой" – реката спада със стотици метри. По-ранни доклади сочеха, че властите планират да прокопаят няколко тунела с дължина 20 км през планината Намча Барва, през които да отклонят част от реката.

В доклад на Xinhua се посочва, че инженерите ще извършат "изправящи" работи и "отклоняване на водата през тунели", за да построят пет каскадни електроцентрали. Xinhua също така съобщава, че електроенергията от язовира ще се предава главно извън региона, за да се използва другаде, като същевременно се задоволяват нуждите на Тибет.

The Motuo hydropower project will have 3 times the electricity generation capacity as the Three Gorges Dam.



This means China can and most likely will export some of the electricity to Myanmar and the rest of Southeast Asia.



The powerline could then be routed to Bangladesh. It… pic.twitter.com/fFtu1TtsV0 — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) July 23, 2025

Китай отдавна гледа към стръмните долини и мощните реки в селските райони на запад, където се намират тибетските територии, с цел да построи мегаязовири и водноелектрически централи, които да поддържат енергийните нужди на източните метрополиси на страната. Президентът Си Цзинпин лично е настоявал за това в политиката, наречена "xidiandongsong" или "изпращане на електроенергия от запад на изток".

Китайското правителство и държавните медии представят тези язовири като решение, от което всички печелят, тъй като намалява замърсяването и генерира чиста енергия, като в същото време подобрява живота в селските райони. Активистите обаче твърдят, че язовирите са поредният пример за експлоатацията на тибетците и земята им от Пекин, а протестите в миналото са били потушени.

Миналата година китайското правителство арестува стотици тибетци, които протестираха срещу друг язовир за производство на електроенергия. Протестът завърши с арести и побой, като някои хора бяха сериозно ранени, припомня BBC. Съществуват и опасения за околната среда във връзка с наводняването на тибетските долини, известни с биологичното си разнообразие, и възможните опасности от изграждането на язовири в регион, в който има много сеизмични разломи.