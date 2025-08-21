Моуриньо взе играч от Висшата лига! Фенербахче ще разполага с убийствена конкуренция в средата на терена

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Ръководството на турския гранд Фенербахче стяга сериозно редиците в опит да отговори на звездните трансфери на вечния враг Галатасарай. Авторитетният журналист Фабрицио Романо обяви, че "жълтите канарчета" ще се подсилят с полузащитника на Уест Хям Едсон Алварез. Мексиканецът ще премине под наем в истанбулския колос, за да заформи убийствена конкуренция в средата на терена в състава на старши треньора Жозе Моуриньо.

Алварез премина във Фенербахче

В тази зона Специалния може да разчита на бившите полузащитници на Манчестър Юнайтед Амрабат и Фред. Там може да оперира и турският талант Исмаил Юксек. Сега с привличането на Алварез изборът на Моуриньо за титулярни 11 ще бъде любопитен. Очаква се днес мексиканецът да отлети за медицински прегледи. В договора му ще има и опция за закупуване.

🚨🟡🔵 EXCL: Edson Álvarez to Fenerbahçe, here we go! Deal done on initial loan with buy option clause.



The midfielder will fly today for medical tests. ✈️🇹🇷



After considering his options key for Fener choice was José Mourinho really keen on getting him — and European football. pic.twitter.com/E6Ns1W9z25 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025

След като Едсон Алварез е обмислил възможностите, ключов фактор за избора на Фенербахче бил фактът, че Жозе Моуриньо много искал да го привлече, както и участието в европейските клубни турнири. Халфът започва кариерата си в Америка, а през 2019 година премина в Аякс. Алварес има 93 мача за националния отбор на Мексико.

На този фон трансферното гуру Фабрицио Романо влезе в любопитен задочен спор с футболист, за чието бъдеще качи публикация в официалните си канали. Става въпрос за централния защитник на Манчестър Сити Мануел Аканджи, който според журналиста е пред преминаване в Галатасарай. Самият бранител обаче коментира поста на италианеца, като написа, че не знае за нищо подобно

Автор: Джем Юмеров