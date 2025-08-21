България отчете понижение в строителството за трети пореден месец

През юни 2025 г. продукцията в строителството е намаляла и в Европейския съюз, и в еврозоната на месечна база. Това показват най-новите, сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес от статистическата агенция. През юни спрямо май 2025 г. строителната продукция е намаляла с 0,5 на сто в ЕС и с 0,8 на сто във валутния съюз. Също през юни 2025 г., отнесено към същия месец на предишната година, строителната продукция е нараснала с 1,9 на сто в ЕС и с 1,7 на сто в еврозоната.

България

В България строителният сектор също е отчел месечно свиване – с 0,2 на сто през юни спрямо май, когато продукцията се понижи с 1,6 на сто, след спад от 0,7 на сто през април.

Още: Закъсаха за строителни работници: 8 от 10 фирми се оплакват от липса на кадри в тази европейска страна

На годишна основа обаче продукцията в строителството у нас е нараснала с 4,3 на сто през юни 2025 г., при ръст от 3,6 на сто през май. Това поставя страната на шесто място в ЕС по темп на годишен растеж в сектора.

По сектори

В ЕС сградното строителство е намаляло с 1,6 на сто през юни спрямо май, гражданското строителство – с 0,1 на сто, докато специализираните строителни дейности са нараснали с 0,3 на сто.

В еврозоната сградното строителство е намаляло с 1,8 на сто, гражданското е нараснало с 0,5 на сто, а специализираните дейности са се свили с 0,2 на сто.

Още: България е с най-голям спад на строителната продукция в ЕС

На годишна база през юни 2025 г. сградното строителство в ЕС се е увеличило с 3,9 на сто, гражданското – с 1,3 на сто, а специализираните дейности – с 1,5 на сто. В еврозоната съответните ръстове са 3,3, 2,9 и 0,9 на сто.

В еврозоната през юни 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. сградното строителство се е увеличило с 3,3 на сто, гражданското строителство - с 2,9 на сто, а при специализираните строителни дейности - с 0,9 на сто.

По държави

Сред страните членки на ЕС, за които има данни, най-голям месечен ръст на производството в строителството е регистриран в Словакия (+5,3 на сто), Румъния (+4,5 на сто) и Полша (+3,2 на сто). Сред държавите членки на ЕС най-големите месечни намаления на производството в строителството са регистрирани в Испания (-5,6 на сто), Унгария (-5,3 на сто) и Словения (-3,7 на сто).

Сред страните членки на ЕС най-голям годишен ръст през юни при продукцията на строителния сектор е отчетен в Испания (+31,4 на сто), Чехия (+14 на сто) и Словакия (+9,8 на сто). Най-голям спад е наблюдаван във Франция (-5,1 на сто), Австрия (-5 на сто), Германия (-2,5 на сто) и Швеция (-0,3 на сто).