Грандиозен гаф в руската армия: Военни стреляли един по друг и взели 200 млн. рубли обезщетения

Руски военни стреляли един по друг, за да получат награди, помощи и обезщетения за наранявания. В крайна сметка незаконно са взели над 200 милиона рубли, което се равнява на около 2,1 милиона евро. Става въпрос за военнослужещи от 83-та отделна гвардейска въздушнодесантна бригада, разказва "Коммерсант", като се позовава на Следствения комитет на Руската федерация. Фалшиви истории за "подвизите" им са били излъчвани по федерални телевизионни канали, с което на практика са подсилили алибито си.

Над 30 участници в измамата

Разследването е установило повече от 30 участници в измамата. В това число влизат бившият командир на бригадата Артьом Городилов и ръководителят на групата за специални операции Константин Фролов (с позивна "Екзекутор").

Те са били арестувани през лятото на 2024 г., като и двамата са признали вината си и са свидетелствали срещу своите колеги войници.

Фалшиви документи носят награди и помощи

Според разследващите, войниците и офицерите са стреляли един по друг, като са се стремели да не уцелят жизненоважни органи. Целта им - всеки от тях да получи плащания в размер на 3 милиона рубли.

Фалшиви документи за рани, получени по време на сражения, са били използвани също за отпускане на обезщетения за лечение и за присъждане на орден "За храброст" и медал "За смелост".

Фролов признава, че е получил четири рани не в бойни сражения, а от свои колеги войници за пари. Той е обвинен и в подкуп, незаконен трафик на оръжие, боеприпаси и взривни устройства.

Снимка: Kremlin.ru

Медиите и руското МО са разпространявали фалшиви новини за военните

Освен това разследването установява, че във федералните медии са публикувани фалшиви истории за "подвизите" на офицерите. "Фейк" се оказва информацията, че Константин Фролов, който е баща на три дъщери, е осиновил момиче, спасено от бомбардировки. Съмненията на силите за сигурност са предизвикани от публикации в медиите и социалните мрежи, където Фролов е бил наречен командир на най-ефективната снайперска група във войната в Украйна. Информацията за спасяването на група оператори на дронове, които са били подложени на обстрел, също се оказва фалшива.

Цитиран е репортаж на Първи канал от 23 февруари 2024 г. за "Екзекутора", който разказва за "уникална група снайперисти", спасяването и осиновяването на ранено момиче, както и помощта за сираци и ранени деца. Части от тези истории са публикувани от пресслужбата на Министерството на отбраната, телевизионния канал "Звезда", "Комсомолская правда" и Lenta.ru.

Според публично достъпни данни - полковник Городилов е обвинен в измама в особено големи размери (част 4, член 159 от Наказателния кодекс). Городилов и Фролов поискали да бъдат изпратени в т.нар. специална военна операция, както в Кремъл наричат войната в Украйна, но им било отказано, пише "Коммерсант".

