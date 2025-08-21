Lucky Bansko: 5-звездно приключение в обятията на Пирин

Щом златната завеса на лятото натежи над градските покриви, в душата ни се ражда копнеж за място, в което светът диша различно. Там, където утрините са свежи, небето се разтваря, a върховете и облаците са съвсем близо.

Само на два часа път от столицата, в зелените обятия на Пирин, се намира апартхотел Lucky Bansko - убежище за всички сезони. Открит през 2007 г. и неизменно обновяван, комплексът се утвърждава сред водещите петзвездни хотели в България със своите редица награди.

Цели 115 студиа и апартаменти приютяват скиорите през зимата, а през топлите месеци хотелът е притегателна точка за ценителите на планинските пътеки, прохладата, модерната кухня и удобствата.

Lucky Bansko предлага романтични пакети за двама, с които да усетите любовта по наистина специален начин.

Тук семействата с деца могат да разчитат на лек и спокоен престой, с време за себе си. Забавления за малчуганите, пространства за игра и отношение, което не се забравя - това очарова гостите и ги връща отново.

СПА центърът е пътешествие през удоволствията - био басейни, солен кът със соли от Мъртво море, джакузи, финландска и инфрачервена сауна, парна бани, приключенски и контрастни душове. Само си представете безгрижните следобеди в СПА центъра на хотела. Терапиите пък са вдъхновени от далечни земи и наши обичаи - „Арктическо чудо“, „Духът на планината“, нежността на българската роза или дълбокото отпускане с вулканични камъни.

А за онези, които търсят движение и активности, полите на Пирин предлагат пешеходни маршрути, катерене, пейнтбол, въжен парк, конна езда.

Децата също откриват своята вселена - летен лагер LuckyKids с преподаватели от чужбина, спортни игри и приключения.

Гастрономическата книга на Lucky Bansko разгръща своите кулинарни страници по разнообразен и любопитен начин. Хотелът разполага с три ресторанта. Le Bistro събира здравословни предложения, както и любими ястия от българската и международната кухня. Leonardo пък подчертава средиземноморския чар. А Fondue е уникат за българската сцена - ресторант, посветен на автентичната алпийска кухня с готвене на живо и атмосфера, която приканва към споделяне.

Дневните срещи са особено приятни в лоби бара - пространство за кафе, релакс, работа или приятелски разговори край камината.

До лоби бара има обособена зона за работа, оборудвана с лаптопи и Wi-Fi и ароматно кибер кафе.

В лобито има и инстаграм зона, която се променя със сезоните в Банско и дава възможност за фотосесия, с която да запазите спомените от едно прекрасно преживяване.

Вечерите могат да продължат в елегантния пура салон, а между СПА сесиите гостите обичат Lucky Nutri Bar - здравословни хапки и напитки непосредствено до басейните.

Освен за незабравими ваканции, Lucky Bansko е предпочитан избор за тиймбилдинги, рождени дни, абитуриентски балове, студентски празник и частни събития.

И всичко това - на фона на вечните планини. А когато дойде време за тръгване, хотелът ви дава обещание, че тук винаги ще намерите място за вълшебни моменти сред природата.

Банско, кв. Глазне, ул. „Кир Благо Тодев“ 4

За резервации: 0879 111 222

https://luckybansko.bg/