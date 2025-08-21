Войната в Украйна:

"Денят на страшния съд": Наводненията в Пакистан взеха 700 жертви (ВИДЕО)

Пакистанският премиер нарече наводненията в страната „Ден на страшния съд“, след като стана ясно, че броят на жертвите в цялата страна надхвърля 700 души. Наводненията са предизвикани от проливни дъждове, започнали в четвъртък вечер миналата седмица и продължили до петък сутрин. В понеделник започна нова вълна от проливни валежи.

Бедствено положение

Най-силно засегнат е районът Бунер, където са потвърдени стотици жертви, а десетки все още са в неизвестност.

Повече от 25 000 души са били евакуирани от засегнатите райони, а над 1000 са приети в болници.

В петък вечер голяма част от село Бешона̀й в Бунер бе напълно унищожена, като спасителните екипи все още търсят оцелели.

Множество райони в провинцията, сред които Бунер, Баджа̀ур, Суа̀т, Баттаграм, Мансѐхра, Шангла, Суа̀би, Горен и Долен Дѝр, както и Торгар, са сред най-тежко пострадалите, с много жертви и масово разрушение.

