Поразени от украински дронове в Крим: Руско летище-площадка за "Шахед"-и и руски влак с гориво (СНИМКИ, ВИДЕО)

Тази нощ Украйна и Русия си размениха особено интензивни въздушни удари - дронове и ракети полетяха към цели и в двете страни. С отминаването на нощта и разсейването на дима и пожарите вече има по-голяма яснота какво точно е ударено от страна на Киев - благодарение на сателитни данни и на видеокадри от мястото на събитие.

В Крим специално стана ясно, че е ударено поредно военно летище, както и база на ГРУ. Има геолокализация на пожари, които са засечени от системата FIRMS на НАСА. Системата се използва за локализиране на топлинни петна на повърхността на цялата планета.

Уцелено е руското военно поделение № 95408, което е на Черноморския флот на Руската федерация. То се ползва от ГРУ. Уцелена е и авиобазата "Херсонес", където има руски военни хеликоптери и складове с дронове клас "Шахед".

Explosions rang out at night in occupied Crimea. Local residents heard blasts in Sevastopol and near Cape Fiolent. pic.twitter.com/zlK2vhagXh — WarTranslated (@wartranslated) August 21, 2025

Потвърждение на данните има както от украинска страна, така и от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. "Херсонес" е старо военно летище на нос Херсонес в анексирания от руснаците Севастопол. Преди и по време на Втората световна война тук са били базирани изтребители, щурмови самолети и торпедоносци. След войната летището е било използвано от съветската авиация. В близост до летището се намират част от ВМС на Русия и Днестърски радар. "Херсонес" се използва за тренировъчни полети. Според украинското партизанско движение АТЕШ сега се използва за площадка за изстрелване на безпилотни летателни апарати. Също така, до "Херсонес" се намират - терминал за претоварване на суров петрол, база за горива за 810-та бригада на руската морската пехота, места за разполагане на десантни кораби на Руския черноморски флот; военен делфинариум на руския флот (бивше военно поделение 13132-К); 561-ви център за аварийно-спасителен отряд със специални части - елитно подразделение, което обучава морски спецназ, водолази и спасители. Именно неговите членове са участвали в щурма на Мариупол през 2022 г. и все още воюват срещу Украйна.

Същевременно в Джанкой, също град в Крим, е имало друга успешна украинска операция. Взривен е пореден руски влак с гориво за руската армия. Украинският генщаб оповести успех на операцията, а в социалните мрежи се появиха и видеокадри от горящ влак - все още не е потвърдено дали става въпрос за същото място, но кадрите бяха разпространени от Петро Андрющенко, съветник на украинския кмет на Мариупол - Още: Нов влак с гориво за руската армия гори след атака с дронове (ВИДЕО и СНИМКИ)