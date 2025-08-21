Русия почна да протака: Преди среща Путин-Зеленски имало да се решават още неща

Владимир Путин многократно каза, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, заяви външният министър на Русия Сергей Лавров. Само че има някои въпроси, които трябва да бъдат решени, преди подобна среща да бъде организирана, добави той. Путин очевидно отново се връща на старата си теза, че Зеленски не бил легитимен държавен глава, което сега руската страна ще използва за поредно протакане на възможните преговори.

Въпросът за легитимността трябва да бъде решен, преди Москва да подпише какъвто и да било документ с Киев, заяви Лавров.

Припомняме, че в понеделник американският президент Доналд Тръмп прекъсна разговора си с поканените от него европейски лидери в Белия дом, за да разговаря насаме по телефона с Владимир Путин. По-късно обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл":

"В края на срещите се обадих на президента Путин и започнах уговорки за среща между президента Путин и президента Зеленски на локация, която предстои да бъде определена." И добави, че след това "ще имаме тристранна среща, която ще бъде между двамата президенти и мен".

След което се появиха информации, че срещата между Путин и Зеленски ще се проведе до две седмици и вече се търсеше подходящо място за нея - дали в Унгария, дали в Женева. Припомняме, че германският канцлер Фридрих Мерц, един от присъставщите на срещата в Белия дом, заяви: "Американският президент разговаря с руския президент по телефона. Те се споразумяха, че ще има среща между руския президент и украинския президент в следващите две седмици."

Явно Москва отново ще бави процеса.

Иначе руският външен министър Лавров отбеляза днес още, че европейските лидери се опитвали да подкопаят напредъка, който според него е постигнат миналата седмица на срещата между САЩ и Русия в Аляска, що се отнася до сключването на мирно споразумение и да изместят фокуса от решаването на "първопричините" за войната.

Всички идеи, които се различават от тези, заложени от Русия при преговорите с Украйна в Истанбул през 2022 г., са безнадеждни, подчерта Лавров.