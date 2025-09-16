Бърза рецепта за пълнен патладжан на фурна: След 30 минути ястието е на масата

Искате да приготвите нещо вкусно, здравословно и впечатляващо ястие, без да стоите на котлона с часове? Тези пълнени патладжани с кайма и пармезан ще бъдат вашето спасение. Тази рецепта за пълнени патладжани съчетава нежната текстура на печени патладжани, сочната плънка от месо и вкусната коричка от сирене. Идеално ястие както за делнична вечеря, така и за почерпка с гости.

Бърза рецепта за пълнен патладжан на фурна

Вземете 3 средно големи патладжана, измийте ги добре и ги разрежете наполовина по дължина. Внимателно отстранете част от пулпата, оставяйки бордюр с дебелина около 1 см. Посолете и оставете за 10 минути - това ще премахне излишната горчивина. Намажете със зехтин и печете 25 минути, докато омекнат на 180 градуса. Не изхвърляйте пулпата от патладжана - ще ви бъде полезна за плънката.

Запържете 350-400 гр кайма със ситно нарязан лук (1-2 бр.) в тиган. Добавете нарязаната на кубчета сладка чушка, домата и пулпата от патладжан. Оставете да къкри 7-10 минути, подправете със сол, черен пипер и пресни билки. За сочност можете да добавите 2-3 с.л. доматен сос или заквасена сметана. Пълнежът трябва да е доста гъст, но не и сух.

Внимателно напълнете лодките от патладжан с месния пълнеж. Поръсете с настърган пармезан - той ще създаде вкусна златиста коричка. Върнете във фурната за 5-7 минути на 200 градуса, докато сиренето се разтопи и покафенее. Оставете ястието да се охлади леко преди сервиране - по този начин вкусът ще се разкрие по-пълно.

Тези пълнени патладжани доказват, че истинското кулинарно удоволствие може да бъде лесно и бързо. Сервирайте ги със свежа салата или чеснов сос - и ще получите пълноценна вечеря, която цялото семейство ще оцени. Опитайте - и тази рецепта ще намери място във вашата готварска книга за радост на вашето семейство.

Рецептата може да се изпълни и без отстраняване на пулпата. Разрежете патладжаните наполовина по дължина. Направете дълбоки напречни разрези в месестата част с нож, без да отстранявате вътрешността. Леко посолете и оставете за 10 минути, за да се отдели излишната влага. След това попийте със салфетка.

Натъркайте леко патладжаните със зехтин. Поставете слой кайма върху всяка половинка, като я притиснете леко, за да я задържи на място. Поръсете отгоре с настърган кашкавал. Поставете патладжаните в тава за печене. Печете на 180°C за около 35–40 минути, докато патладжаните омекнат и каймата се сготви напълно.

Сервирайте ястието горещо, като по желание украсите с пресен магданоз или босилек.

