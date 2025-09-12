Войната в Украйна:

12 септември 2025, 21:13 часа 0 коментара
Салата от патладжан за 10 минути: 2 лесни рецепти, които трябва да опитате

12 септември 2025, 21:13 часа

Патладжанът е в сезона си. Дори и да не сте голям почитател на този зеленчук, ако опитате някоя от тези рецепти за бърза салата, вероятно ще промените мнението си за него. Ето как да приготвите бърза салата от патладжан - идеална за лек обяд или вечеря. 

Лесна салата от патладжан

За да приготвите тази вкусна салата от патладжан, вземете:

  • един патладжан;
  • една чушка;
  • една глава лук;
  • два домата;
  • няколко стръка магданоз;
  • една супена лъжица бял винен оцет;
  • три до четири супени лъжици олио (растително);
  • сол;
  • смлян черен пипер; 

Измийте и подсушете зеленчуците. Нарежете патладжаните на кръгчета и ги посолете. След това ги запържете от двете страни до готовност и ги поставете върху салфетки или кухненска хартия. Нарежете чушката и лука. Запържете половината от тези зеленчуци, а другата половина оставете сурова.

Преместете ги в купа за салата. Добавете също нарязани домати и нарязаните зелени подправки. Подправете и добавяме оцет. Разбъркайте и оставете за няколко минути, за да се маринова ястието.

Салата от патладжан

Някои ястия с патладжан са по-подходящи за тези, които обичат да експериментират. Тази салата е една от тях. За да я приготвите, вземете:

  • един патладжан;
  • една сладка чушка;
  • две глави лук;
  • 150 грама сливи;
  • три супени лъжици олио (растително);
  • чаена лъжичка захар;
  • две скилидки чесън;
  • зеленолистни подправки по желание;
  • сол;

Измийте зеленчуците и зеленолистните. Почистете чушките от семките и ги нарежете на лентички. Лукът трябва да се нареже на полукръгчета, а патладжанът на тънки четвъртинки. Отстранете костилките на сливите и ги нарежете на филийки. Запържете лука в две супени лъжици олио, докато омекне, но не го оставяйте да стане златистокафяв. Поръсете със захар, разбъркайте и сложете в купа.

Запържете патладжана в една лъжица олио за няколко минути, докато омекне и промени цвета си. След това го добавете към лука. Добавете черен пипер към зеленчуците и сол. Запържете сливите за няколко минути в сух тиган и ги изсипете в съда. Добавете нарязаните зелени подправки и пресовайте чесъна. Разбъркайте и охладете в хладилник за два часа. Вашата салата е готова!

Добър апетит!

Тези рецепти са идеална опция за вечно бързащите домакини, които искат да приготвят вкусни и разнообразни ястия. Салатите с патладжан предлагат лесен за разнообразите менюто си с минимални усилия - за приготвянето им не се изисква много. 

