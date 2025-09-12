Салата от патладжан за 10 минути: 2 лесни рецепти, които трябва да опитате

Патладжанът е в сезона си. Дори и да не сте голям почитател на този зеленчук, ако опитате някоя от тези рецепти за бърза салата, вероятно ще промените мнението си за него. Ето как да приготвите бърза салата от патладжан - идеална за лек обяд или вечеря.

Лесна салата от патладжан

За да приготвите тази вкусна салата от патладжан, вземете:

един патладжан;

една чушка;

една глава лук;

два домата;

няколко стръка магданоз;

една супена лъжица бял винен оцет;

три до четири супени лъжици олио (растително);

сол;

смлян черен пипер;

Измийте и подсушете зеленчуците. Нарежете патладжаните на кръгчета и ги посолете. След това ги запържете от двете страни до готовност и ги поставете върху салфетки или кухненска хартия. Нарежете чушката и лука. Запържете половината от тези зеленчуци, а другата половина оставете сурова.

С какво е най-добре да се направи подхранване на патладжан

Преместете ги в купа за салата. Добавете също нарязани домати и нарязаните зелени подправки. Подправете и добавяме оцет. Разбъркайте и оставете за няколко минути, за да се маринова ястието.

Салата от патладжан

Някои ястия с патладжан са по-подходящи за тези, които обичат да експериментират. Тази салата е една от тях. За да я приготвите, вземете:

един патладжан;

една сладка чушка;

две глави лук;

150 грама сливи;

три супени лъжици олио (растително);

чаена лъжичка захар;

две скилидки чесън;

зеленолистни подправки по желание;

сол;

Вкусно предястие или лека вечеря: Рецепта с патладжан, готова за 30 минути

Измийте зеленчуците и зеленолистните. Почистете чушките от семките и ги нарежете на лентички. Лукът трябва да се нареже на полукръгчета, а патладжанът на тънки четвъртинки. Отстранете костилките на сливите и ги нарежете на филийки. Запържете лука в две супени лъжици олио, докато омекне, но не го оставяйте да стане златистокафяв. Поръсете със захар, разбъркайте и сложете в купа.

Запържете патладжана в една лъжица олио за няколко минути, докато омекне и промени цвета си. След това го добавете към лука. Добавете черен пипер към зеленчуците и сол. Запържете сливите за няколко минути в сух тиган и ги изсипете в съда. Добавете нарязаните зелени подправки и пресовайте чесъна. Разбъркайте и охладете в хладилник за два часа. Вашата салата е готова!

Добър апетит!

Тези рецепти са идеална опция за вечно бързащите домакини, които искат да приготвят вкусни и разнообразни ястия. Салатите с патладжан предлагат лесен за разнообразите менюто си с минимални усилия - за приготвянето им не се изисква много.

За съжаление: Тази салата с ябълки, печени чушки и патладжан заслужава да бъде в пъти по-популярна