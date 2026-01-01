Спорт:

Тежко пострадал турист е евакуиран от Родопите с медицински хеликоптер

01 януари 2026, 18:07 часа 455 прочитания 0 коментара
Тежко пострадал турист е евакуиран от Родопите с медицински хеликоптер

Медицински хеликоптер транспортира до "Пирогов" тежко пострадал мъж. Спешна въздушна евакуация бе задействана за млад мъж, пострадал при инцидент в родопското село Гела, съобщи БТА. Сигналът е подаден около 13:00 ч., след като екип на спешната помощ, пристигнал на мястото на инцидента, преценил, че състоянието на пострадалия налага незабавен транспорт до специализирано лечебно заведение.

Младият мъж е получил тежка травма в областта на гърба и долните крайници. След преглед на място екипът на линейката решил, че пациентът трябва да бъде транспортиран до "Пирогов". Още: Катастрофи, трудови злополуки, инциденти: Колко мисии изпълниха през годината медицинските хеликоптери?

Инцидентът е станал, докато група туристи, отседнали в местен хотел, се пързаляли по стръмна ливада с импровизирани средства. Пострадалият се спускал с гумено съоръжение, наподобяващо шейна, когато при едно от спусканията е паднал тежко.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
турист медицински хеликоптер
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес