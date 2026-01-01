Безплатен градски транспорт в Русе до 3 януари

Част от касовите апарати в градския транспорт на Русе изписват некоректно цената в евро. Затова общинското транспортно дружество ще вози пътниците безплатно до 3 януари включително.

"Направените предварителни тестове бяха успешни, но в момента се наблюдава несъответствие, което не е по вина на "Общински Транспорт Русе" ЕАД", се посочва в съобщение на компанията. В него се напомня, че цената на едно пътуване е 0.77 евро или 1.50 лв. Още: За празниците: Пускат двупосочно движение по Дунав мост при Русе

"Екипите ни работят съвместно с доставчика на фискалните устройства за отстраняване на проблема във възможно най-кратък срок, така че издаваните документи да отразяват коректни суми", уточнява дружеството.