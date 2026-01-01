Външно министерство каза има ли загинали българи при взрива в Швейцария

Към този момент няма информация за загинали или пострадали български граждани при инцидента в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. Това съобщиха за Министерството на външните работи.

От МВнР уточняват, че швейцарските власти не предоставят допълнителни подробности, като същевременно Държавният съвет на кантон Вале е обявил извънредна ситуация.

Посолството на България в Берн е в постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже съдействие при необходимост, допълниха от министерството.

Инцидентът

Експлозията е станала около 01.30 ч. местно време. По данни на властите загиналите са около 40 души, а ранените – приблизително 100, като повечето от тях са в тежко състояние. Полицията съобщава, че много от пострадалите са получили медицинска помощ заради изгаряния, като сред тях има и чуждестранни граждани.

Премиерът в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубата на човешки животи при трагичния инцидент в швейцарския ски курорт.