Оставиха в ареста баща и син за грабежа с "Калашников" в София

01 януари 2026, 18:34 часа 609 прочитания 0 коментара
Баща и син, задържани за въоръжен грабеж в София, остават в ареста. Решението за постоянна мярка за неотклонение е на Софийския градски съд, съобщи "Нова телевизия". То не е окончателно и може да бъде обжалвано.

Престъплението стана в понеделник, малко след 19:30 ч., когато въоръжен с автомат "Калашников" мъж нахлу в магазин за алкохол от голяма верига в кв. "Красно село" и поиска оборота. Продавачката отказала и натиснала паникбутон, но нападателят успял да вземе парите от касата и избягал с автомобил, в който го чакал друг мъж.

Бащата не е криминално проявен, докато синът му е излежал 15-годишна присъда за убийство и е бил освободен преди шест месеца.

