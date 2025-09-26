Хит рецепта: Кисело зеле с грозде, което е готово само за 24 часа

Забравете класическите рецепти за приготвяне на кисело зеле, които изискват седмици чакане. Тази рецепта е новият есенен хит: хрупкаво, сочно и невероятно ароматно кисело зеле, което се приготвя с грозде. Най-хубавото на тази рецепта е, че можете да ѝ се насладите още на следващия ден. Това е рецепта на готвачката Джейн Любовиц, която уверява, че вкусът на тази туршия по нищо не отстъпва на тази, която се приготвя по класическия начин.

Рецепта за кисело зеле с грозде, което е готово само за ден

Комбинацията от зеле и сладко грозде може да ви се стори необичайна на пръв поглед, но именно в това се крие тайната на феноменалния му вкус. Гроздето добавя фина сладост и сочност към ястието, превръщайки обикновеното предястие в истински деликатес. Това зеле е идеалното допълнение към месни ястия, картофи или просто като самостоятелно предястие, което ще впечатли гостите и членовете на семейството ви.

Рецептата е толкова лесна за изпълнение, че дори начинаещ готвач може да се справи с нея.

Какво ще ви е необходимо:

бяло зеле - 1 средно голяма глава

моркови - 1-2 бр.

грозде - 200-300 гр (по-добре е да изберете сортове без семки)

чушка - 1 бр.

чесън - 3-4 скилидки

За маринатата ще са ви необходими следните съставки (за 1 литър вода):

сол - 2 супени лъжици

захар - 5 супени лъжици

олио - 5 супени лъжици

оцет 9% - 3 супени лъжици

черен пипер на зърна - 5-7 бр.

Подготовка стъпка по стъпка:

Настържете зелето на ситно. Настържете морковите на едро ренде. Нарежете чушката на лентички, а чесъна на тънки филийки. Измийте гроздето и отделете зърната. В голяма купа внимателно смесете зелето, морковите, чушката и чесъна. Добавете гроздето и разбъркайте отново внимателно, за да не повредите плодовете.

Налейте 1 литър вода в тенджера и я оставете да заври. Добавете сол, захар, олио, оцет и зърна черен пипер. Разбъркайте добре, за да разтворите кристалите. Поставете зеленчуковата смес плътно, но не прекалено плътно, в буркан или друг подходящ съд. Залейте я с горещата марината. Оставете зелето на стайна температура, докато се охлади напълно, след което го сложете в хладилник за 24 часа.

Само за 24 часа вашето невероятно предястие е готово! Хрупкаво, точното количество сладко, с лека тръпчивост и пикантен аромат - това зеле няма да остави никого безразличен.

