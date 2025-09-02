Вкусно кисело зеле само за 3 дни: Не е нужно да чакате зимата, може да го приготвите още сега

Рецепта за кисело зеле в буркан, което е готово само след 3 дни

По тази рецепта ще бъде лесно за всеки да приготви вкусно кисело зеле. Не е нужно да чакате зимата. Ще получите хрупкаво, сочно и ароматно зеле само за 3 дни, без никакви сложни манипулации. Ето как се приготвя тази вкусна туршия с пробиотици.

За да приготвите тази вкусна туршия, ще са ви необходими следните съставки. За трилитров буркан ще ви трябват:

зеле - 1,5 кг

моркови - 0,5 кг

дафинов лист - 2 бр.

зрънца от бахар - 5-7 бр.

черен пипер на зърна - 3-4 бр.

вода (топла) - 0,7 л

сол - 2 супени лъжици

захар - 1 супена лъжица

Три лесни стъпки за перфектно зеле

Настържете зелето със специална ренде, а морковите с ренде за моркови. Товагарантира перфектната комбинация от текстури на приготвената туршия. Смесете зелето и морковите в голяма купа, но не ги мачкайте, за да запазят хрупкавостта си.

В трилитров буркан смесете топла вода, сол и захар. Разбъркайте добре, докато се разтворят напълно. Добавете дафинов лист, бахар и черен пипер на зърна към саламурата.

Напълнете буркана плътно със настърганото зеле и моркови, като редувате слоеве. Опитайте се да напълните буркана до самия връх. Поставете буркана в купа (за да избегнете изтичане на сок) и го покрийте леко с найлонов капак. Оставете да ферментира 3 дни.

За да направите зелето перфектно, ако използвате цели зелки, трябва ежедневно да ги набождате с дървена пръчка или вилица до самото дъно. Това просто действие помага за отделянето на газове, които се образуват по време на ферментацията. Ако не направите това, зелето може да има неприятен горчив вкус.

След три дни зелето ви ще бъде готово! Ще има перфектна киселинност и хрупкава текстура. След това можете да го приберете в хладилник за съхранение.

Опитните домакини са суеверни, те внимателно наблюдават природните явления и се вслушват в поверия, така че знаят точно кога да започнат да приготвят зелето за зимата. Подготовката започва десет дни след първите слани - този период се пада по време на жътва (октомври/ноември). Смята се, че ако ферментирате зеле на новолуние или по време на нарастваща луна, то ще се получи вкусно, хрупкаво и снежнобяло. Но предложената рецепта е идеална опция за тези, които не искат да чакат застудяването на времето за приготвянето на кисело зеле за зимата.

