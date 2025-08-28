Войната в Украйна:

Как се приготвя известното пиле по манастирски?

28 август 2025, 08:08 часа 0 коментара
Как се приготвя известното пиле по манастирски?

Съдържание:

Пилето по манастирски е ястие с дълбоки корени в нашата кулинария, а името му не е случайно. Смята се, че рецептата е създадена в манастирските кухни, където монасите приготвяли храната с особено внимание към естествените вкусове и хранителната стойност. В онези времена ястията били подбирани така, че да дават енергия и да бъдат съобразени с постите и празниците.

Пилето било смятано за по-леко месо в сравнение със свинското или говеждото, затова присъствало често на манастирската трапеза в дните, когато хранителните ограничения позволявали месо. Постепенно рецептата се разпространила и извън манастирските стени, а днес се приготвя в много български домове, запазвайки духа на старата кухня.

Характерни особености на рецептата

Това ястие се отличава с умелото съчетаване на пилешко месо и зеленчуци, като се използват предимно продукти, които могат да бъдат намерени в градините и нивите около манастирите – лук, моркови, чушки, домати, чесън, боб или грах.

Каква е тайната за най-сочното пиле с ориз в тенджера?

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Готвенето се извършва бавно, на умерена температура, за да може месото да поеме ароматите на зеленчуците и подправките. Често се добавят и подправки като дафинов лист, черен пипер, магданоз и чубрица, които придават наситен вкус и аромат. Това е типично за манастирската кухня – семпли продукти, но комбинирани с майсторлък.

Избор на продукти и подготовка на месото

За автентично пиле по манастирски се препоръчва използването на домашно пиле, защото месото му е по-сочно и има по-богат вкус.

Преди готвене месото се почиства добре, нарязва се на порции и може леко да се посоли. Понякога готвачите го овалват в брашно преди запържване, за да се получи леко златиста коричка, която помага на соковете да останат вътре в месото. Това е тънкост, която не е задължителна, но прави ястието още по-вкусно.

Приготвяне на зеленчуковата основа

Една от най-важните стъпки при пилето по манастирски е зеленчуковата смес.

В дълбока тенджера или гювеч се загрява олио или масло, след което се добавя нарязаният лук. Той се задушава до прозрачност, а след това се прибавят морковите и чушките. Зеленчуците трябва да омекнат, за да отпуснат сладостта си.

Вкусно и диетично: Рецепта за пилешко с ориз и зеленчуци

След това се добавят доматите – обелени и нарязани на кубчета или пюрирани, което придава леко кисел вкус, балансиращ останалите съставки. Тази зеленчукова основа е в сърцето на ястието и именно тя му придава характерния аромат.

Съчетаване на месото и зеленчуците

След като зеленчуците са готови, пилешките парчета се прибавят в съда. Всичко се разбърква внимателно, за да може месото да се покрие с ароматната смес.

Добавят се подправките – дафинов лист, черен пипер, сол и, по желание, чубрица или риган. В някои стари рецепти се слага и малко бяло вино, което добавя фин аромат и помага на месото да стане по-крехко.

Съдът се долива с малко вода или бульон и се оставя да къкри бавно, докато месото се сготви напълно.

Методи на готвене – тенджера или гювеч

Пилето по манастирски може да се приготви както на котлон, така и във фурна. При готвене в тенджера процесът е по-бърз, но ако се използва гювеч и се пече бавно във фурна, ароматите се смесват по-наситено, а месото става изключително крехко.

На колко градуса се пече пиле, за да има златна хрупкава коричка

Манастирите в миналото са използвали предимно глинени съдове, поставени в пещ, което придава на ястието специфичен вкус, който трудно се постига с метални тенджери.

Възможни вариации на рецептата

Макар класическата версия да включва основно зеленчуци и пиле, има и вариации, в които се добавят гъби, маслини или картофи.

В някои региони на България рецептата се прави с повече подправки, включително канела или бахар, което внася лек ориенталски нюанс. Други предпочитат да добавят и зрял фасул, който прави ястието още по-засищащо.

В зависимост от сезона, зеленчуците могат да се заменят с наличните – например през зимата се използват повече сушени чушки и доматено пюре.

Традиция на поднасяне и сервиране

Пилето по манастирски обикновено се сервира горещо, често с гарнитура от пресен хляб, който е идеален за топене в ароматния сос. Може да се поднесе и с ориз, картофено пюре или кус-кус.

В манастирите ястието се е споделяло на обща трапеза, където всички се събирали, за да се нахранят заедно, и това създавало чувство на топлота и единство. Днес този обичай е запазен в много семейства, които приготвят пилето по манастирски за празници или семейни събирания.

Знаете ли за тази марината за пиле с прясно мляко - прави го много крехко

Съвети за постигане на най-добър вкус

За да се получи наистина вкусно пиле по манастирски, не бива да се бърза с готвенето. Бавното къкрене е ключът към това месото да поеме всички аромати.

Използването на пресни подправки и сезонни зеленчуци прави вкуса още по-наситен. Ако се готви във фурна, препоръчително е последните 15 минути капакът или фолиото да се махнат, за да се получи леко запечена коричка отгоре.

Рецептата е преминала през вековете почти непроменена, защото в себе си съчетава нещо, което никога не излиза от мода – домашен вкус, топлина и споделяне. Независимо дали ще го приготвите по класическия начин или ще добавите свои нотки, това ястие ще донесе на трапезата ви духа на българската традиция и уютния аромат на готвено с любов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Михалева
Десислава Михалева Отговорен редактор
Рецепта рецепти пиле по манастирски
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес