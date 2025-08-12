Вкусно и диетично: Рецепта за пилешко с ориз и зеленчуци

Лекият ориз със зеленчуци и пилешко месо ще се превърне не само в любимо ястие, но и в надежден съюзник в борбата за стройна фигура. Това ястие е лесно за приготвяне, хранително и е богато на протеини.
Ориз със зеленчуци и пилешко месо: лесна рецепта
При спазване на режим за отслабване това ястие е идеално за вечеря или обяд. За да се подготвите, ще ви трябват следните съставки:
- пилешко или пуешко филе - 300 гр
- варен ориз - 500 гр
- царевица - 150 гр
- лук - 120 гр
- чушка - 120 гр
- моркови - 120 гр
- зелен лук - 50 гр
- соев сос - 30 гр
- сол, черен пипер и сушен чесън
- олио за пържене - 15 гр
В 100 гр от това ястие се съдържат:
- калории - 91
- протеини - 6,7
- мазнини - 1,6
- въглехидрати - 12,4
Метод на приготвяне: Първо запържете лука и моркова в растително масло за 5 минути. Добавете ситно нарязаното филе, сол, черен пипер, сушен чесън. Запържете, като разбърквате, за 7 минути. След това добавете черен пипер и запържете за още 5-6 минути. Изсипете сварен ориз, царевица, зелен лук и малко соев сос.
Накрая разбъркайте всичко добре и ястието е готово.
Добър апетит!
Още една лесна рецепта за пилешко с ориз
За да го приготвите, ще са ви необходими следните съставки:
- сол - 1 чаена лъжичка
- пушен червен пипер - 2 чаени лъжички
- смляно чили - 1 чаена лъжичка
- сушен чесън - 1 чаена лъжичка
- смлян кимион - 1 чаена лъжичка
- смлян кориандър - 1 чаена лъжичка
- микс от средиземноморски подправки - ¼ чаена лъжичка
- филе от пилешки гърди - 350–400 гр
- растително масло - 3 супени лъжици
- ориз - 220 гр
- пилешки бульон - 600-700 мл
- магданоз или друга свежа подправка на вкус
Смесете сол с червен пипер, чили, чесън, кимион, кориандър и микса от подправки. Нарежете пилешкото месо на средни парчета, намажете го с две супени лъжици олио и след това го натъркайте с половината от сместа с подправки. Загрейте останалото олио в дълбок тиган на среден огън. Пържете пилешкото месо за 2-3 минути от всяка страна.
Изсипете ориза и останалите подправки в тигана. Добавете бульона и разбъркайте. Покрийте и гответе на средно слаб огън за около 25 минути. Поръсете със свеж магданоз или други свежи подправки преди сервиране.
Добър апетит!
