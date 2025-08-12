Войната в Украйна:

12 август 2025, 17:54 часа 0 коментара
Вкусно и диетично: Рецепта за пилешко с ориз и зеленчуци

Съдържание:

Лекият ориз със зеленчуци и пилешко месо ще се превърне не само в любимо ястие, но и в надежден съюзник в борбата за стройна фигура. Това ястие е лесно за приготвяне, хранително и е богато на протеини. 

Ориз със зеленчуци и пилешко месо: лесна рецепта

При спазване на режим за отслабване това ястие е идеално за вечеря или обяд. За да се подготвите, ще ви трябват следните съставки: 

  • пилешко или пуешко филе - 300 гр
  • варен ориз - 500 гр
  • царевица - 150 гр
  • лук - 120 гр
  • чушка - 120 гр
  • моркови - 120 гр
  • зелен лук - 50 гр
  • соев сос - 30 гр
  • сол, черен пипер и сушен чесън
  • олио за пържене - 15 гр

В 100 гр от това ястие се съдържат:

  • калории - 91
  • протеини - 6,7
  • мазнини - 1,6
  • въглехидрати - 12,4

Метод на приготвяне: Първо запържете лука и моркова в растително масло за 5 минути. Добавете ситно нарязаното филе, сол, черен пипер, сушен чесън. Запържете, като разбърквате, за 7 минути. След това добавете черен пипер и запържете за още 5-6 минути. Изсипете сварен ориз, царевица, зелен лук и малко соев сос. 

Накрая разбъркайте всичко добре и ястието е готово.

Добър апетит!

Още една лесна рецепта за пилешко с ориз

За да го приготвите, ще са ви необходими следните съставки:

  • сол - 1 чаена лъжичка
  • пушен червен пипер - 2 чаени лъжички
  • смляно чили - 1 чаена лъжичка
  • сушен чесън - 1 чаена лъжичка
  • смлян кимион - 1 чаена лъжичка
  • смлян кориандър - 1 чаена лъжичка
  • микс от средиземноморски подправки - ¼ чаена лъжичка
  • филе от пилешки гърди - 350–400 гр
  • растително масло - 3 супени лъжици
  • ориз - 220 гр
  • пилешки бульон - 600-700 мл
  • магданоз или друга свежа подправка на вкус

Смесете сол с червен пипер, чили, чесън, кимион, кориандър и микса от подправки. Нарежете пилешкото месо на средни парчета, намажете го с две супени лъжици олио и след това го натъркайте с половината от сместа с подправки. Загрейте останалото олио в дълбок тиган на среден огън. Пържете пилешкото месо за 2-3 минути от всяка страна.

Изсипете ориза и останалите подправки в тигана. Добавете бульона и разбъркайте. Покрийте и гответе на средно слаб огън за около 25 минути. Поръсете със свеж магданоз или други свежи подправки преди сервиране.

Добър апетит!

