Пържен праз с яйца - как се приготвя това известно мезе

Чести грешки и как да ги избегнете

С какво да поднесете и вариации, които може да използвате?

Пърженият праз с яйца е семпло ястие, което става само за 10-15 минути и винаги събужда апетита. В следващите редове ще ви покажем как да получите сладък, мек праз и сочни яйца, без водниста смес и без прегаряне. Търсите сигурен метод? Ето го, стъпка по стъпка.

Сезонно и вкусно: Яйца с праз на фурна за бърза вечеря

Необходими продукти

За 2-3 порции ще са ви нужни:

2-3 стръка праз, бялата и светлозелената част

4 яйца

2-3 с.л. олио или 30 г масло

70-100 г сирене (по желание)

щипка сладък червен пипер; по желание – щипка лют пипер

сол и прясно смлян черен пипер

1 малък домат или 2 с.л. доматен сок (по желание)

няколко стръка магданоз

Ето каква била тайната съставка на рецептата за свинско с праз!

Как да изберете качествен праз?

Търсете стегнати, тежки стръкове с бели, сочни основи и свежа светлозелена част. Избягвайте пожълтели върхове и наранени листа – те горчат при пържене. По-тънките стръкове омекват по-бързо и имат по-нежен вкус, докато по-дебелите дават повече плътност. Съхранявайте праза в хладилник, увит леко във хартия, за да не изсъхва.

Подготовка на праза

Измийте добре праза, защото между слоевете често остава пясък. Разрежете по дължина и отново изплакнете. Подсушете с кухненска хартия – това е важно за да няма водниста смес. Нарежете на тънки полукръгчета; ако обичате по-едро, увеличете дебелината до около половин сантиметър.

Омлет с праз лук: Чудесно предложение за закуска

Начин на приготвяне

1. На тиган

Загрейте мазнината на умерен огън. Сложете праза и щипка сол. Гответе 6-8 минути, като разбърквате, докато омекне и стане прозрачен. Ако използвате домат, добавете го и оставете да се изпари течността. Разбийте яйцата леко с вилица. Намалете огъня. Изсипете ги при праза и изчакайте няколко секунди да хванат дъно. С дървена лъжица бавно придърпвайте от краищата към центъра. Търсим сочни, нежни бъркани яйца, не сух омлет. Подправете с червен и черен пипер. Ако ползвате сирене, натрошете го в края, само да се отпусне. Свалете от огъня и поръсете магданоз.

2. На фурна

Застелете дъното на намазнена тава с праз, по желание добавете домат. Залейте с разбитите яйца, подправете и поръсете сирене. Печете в загрята на 180°C фурна около 12-15 минути, докато яйцата се стегнат, а повърхността леко се зачерви. Оставете 3-4 минути да „почине“ и сервирайте.

Тънкости за перфектна текстура и вкус

Подсушете праза преди тигана – това съкращава времето и пази яйцата сочни.

Работете на умерен огън. Силният огън кара праза да горчи, а яйцата да се втвърдят.

Масло за по-кръгъл вкус, олио за по-лек резултат. Комбинацията от двете е отлична.

Ако искате по-силна нотка, добавете щипка чубрица или самардала в края, за да не изгорят подправките.

Не покривайте тигана след добавяне на яйцата – влагата ще ги направи гумени.

С тази рецепта обикновените пържени яйца стават уникални

С какво да поднесете и вариации, които може да използвате?

Сервира се докато е още топло с хляб, айрян или лека салата. За по-питателно мезе запържете 2-3 тънки резена сушен колбас преди праза. За постен вариант пропуснете сиренето и ползвайте само олио. Обичате пикантно? Щипка лют пипер или люта чушка вършат чудесна работа. Може да добавите и малко сирене или извара за кремообразност. На фурна стои чудесно и като гарнитура до печено месо или риба.

Чести грешки и как да ги избегнете

Водниста смес: празът не е подсушен или доматът не е редуциран. Давайте време на тигана.

Горчив вкус: огънят е бил твърде силен или празът е препържен. Намалете температурата и бъркайте.

Сухи яйца: свалете от огъня, когато са още леко сочни – топлината довършва готвенето.

Пресоляване: сиренето често е солено, затова опитвайте преди да добавяте още сол.

Бърза пролетна бърканица, готова за 10 минути

Съхранение и безопасност

Остатъците могат да се съхраняват в затворена кутия в хладилник до 24 часа. Затопляйте кратко на тиган на слаб огън. Яйцата трябва да са пресни, а готовото ястие не бива да престоява дълго извън хладилник, особено в топло време.

Сезонна рецепта с праз: Идеално ястие за студените дни

Пърженият праз с яйца е скромно ястие, което разчита на правилна подготовка и умерен огън. Когато подсушите праза, редуцирате домата и добавите яйцата внимателно, получавате сочен, ароматен резултат. На тиган става за минути; на фурна – без бъркане и с по-малко мазнина. Пробвайте веднъж и ще имате любимо мезе за всяка вечер.