Защо Украйна не нанася удари по Русия със същия мащаб: Подоляк обясни

Защо Украйна не отговаря на мащабните руски обстрели със същия обем дронове и ракети. Русия обстрелва всяка седмица Украйна с около 5000 дрона, защо украинските атаки в дълбочина на руска територия не са със същия обем? Такъв въпрос зададе журналист от "Новини.LIVE" на съветника на ръководителя на президентския офис на Володимир Зеленски Михайло Подоляк.

"Ние нанасяме удари. Но с по-малък обем, защото става въпрос за пари, става въпрос за инвестиции, за икономическа съпоставимост", отговори Подоляк.

Той подчерта, че икономиката на Украйна за разлика от руската не е с ресурсна насоченост и е несъпоставима с рентабилността на руската суровинна икономика.

"Руснаците могат да похарчат над 150 милиарда евро за война, а ние можем да похарчим 50 милиарда евро за същото, предвид нашия бюджет, а това е три пъти по-малко", поясни Подоляк. Въпреки това Украйна нанася удари и то целенасочено само върху военни и стратегически важни обекти на руска територия.

