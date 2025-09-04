Русия държи като животни в клетка болни украинци, чакащи депортиране: лъже ли, че Украйна не си ги иска? (ВИДЕО)

Около 90 украински граждани, подлежащи на депортиране, живеят вече пет месеца във Временния център за задържане на чужденци във Воронино в руската област Смоленск. Повечето от тях са бивши затворници, но сред задържаните има и хора без криминално досие. Сред тях са 12 жени, както и хора, страдащи от СПИН и туберкулоза. Всичко това разказва един от задържаните пред руския опозиционен Telegram канал ASTRA.

Няма лечение за болните

"Има много болни хора – със СПИН, туберкулоза, те се нуждаят от постоянна терапия, но тук това не се осигурява. Няколко души едва могат да ходят, един се обеси", гласят думите му.

Всички седят заедно в килиите без разграничение. Жените са принудени да работят в столовата, да почистват помещения, разказва още Анатолий (името е променено поради опасения за сигурността на мъжа).

Според него центърът разполага с 23 килии, всяка с две легла. "Винаги в килията, под камера за наблюдение, 40-минутна разходка сутрин. Закуска, обяд, вечеря в столовата", казва той как протичат дните.

ASTRA reports around 90 Ukrainians are being held in prison-like conditions at a deportation center in Voronino, Smolensk region — some women, some ill with HIV and tuberculosis. They report no access to proper treatment, forced labor, and years-long confinement. Russia claims… pic.twitter.com/tKIyPi7yel — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2025

Мъжът разказва, че всички, подлежащи на депортиране, са били доведени от различни региони във Воронино в края на април. Отговорните служители твърдели, че това щяло да е само за няколко дни. Преди това от мъжа е било поискано да подпише молба за доброволно завръщане в Украйна. В резултат на това само шестима са се върнали в родината си и, както той твърди, "изглежда, че са били вкарани там по време на военен обмен".

Ръководството на центъра твърди, че Украйна отказва да приеме своите граждани.

Историята на един от задържаните

Анатолий идва да работи в Русия още преди пълномащабната инвазия. През 2022 г. обаче, по думите му, е имал конфликт с един от служителите по повод войната, който е завършил с престой в интензивно отделение. "Не се съгласихме по политическите си възгледи за "специалната военна операция". Конфликтът започна с думите му: "Нашите момчета умират там за вас, а вие си седите тук". Обясних му, че е глупав, промит мозък... Той ме намушка в гърдите с кухненски нож", разказва Анатолий.

Когато ме преместиха от интензивното отделение, цяла делегация дойде да ме види: прокурорът, шефът на Федералната миграционна служба (ФМС), следовател и оперативен работник. ФМС стигна до заключението, че съм в Русия незаконно, заведе дело и ми донесе заповед за депортиране. Когато нападателят беше съден, аз вече седях във временен център за задържане на чужденци. Участвах в заседанията чрез видеовръзка. В крайна сметка той беше осъден на 5 години в строг режим и му беше наложено да ми плати 350 хиляди обезщетение. Но те не ми платиха нищо", твърди Анатолий.

"От четири години ме държат в клетка като животно без причина. Аз си изкарвах прехраната честно. Но Русия нападна Украйна и аз станах изгнаник - дисидент", добави той.

Снимка: Getty Images

ASTRA потвърждава самоличността на Анатолий - той наистина е роден в Украйна и се е преместил в Руската федерация. Според изтекли данни е получил криминално досие в родината си преди повече от десет години. Мъжът твърди, че не е имал проблеми със закона в Русия.

Русия "лъже", че Украйна отказва да приеме украинците

Според Михаил Сава, постоянен експерт в Украинския център за граждански свободи, "представителите на руските власти открито лъжат тези украинци, когато говорят за отказа на Украйна да ги приеме".

"В момента Руската федерация депортира хора от центрове само през Грузия. Но грузинските гранични служители ги държат в мазето на незавършен терминал. Той може да побере максимум 20 души, но понякога там живеят 100. Руската федерация обаче не може да докара там едновременно повече от 800 души, които чакат в центрове в Русия. Украйна предлага директен трансфер през спокойни участъци от украинско-руската граница или през Беларус. Но Беларус не желае това, а руският режим не прави нищо, за да повлияе на своя съюзник. Тази ситуация е показател за слабостта на руското правителство. Те са откровено лоши управленци. При първата размяна след преговорите в Истанбул Руската федерация измами и прехвърли няколко от лицата, подлежащи на депортиране. Използването на размяна като метод за депортиране е най-високата степен на наглост", заяви той пред ASTRA.

