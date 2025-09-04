Започна срещата на Коалицията на желаещите в Париж: Изключително трудни решения (ВИДЕО)

В Елисейския дворец в Париж започна среща на Коалицията на желаещите. В нея лично участват седем европейски лидери, украинският президент Володимир Зеленски и ръководството на ЕС. Още около 20 държави ще се присъединят към срещата дистанционно. Началото на срещата беше излъчено от Елисейския дворец в официалния му профил в социалната платформа Х.

Срещата е председателствана от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. На срещата присъства и специалният представител на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф.

В 15:00 ч. българско време е насрочен телефонен разговор между участниците в срещата и Доналд Тръмп, час по-късно ще има и пресконференция в Елисейския дворец.

Лично на срещата присъстват:

Президентът на Украйна Володимир Зеленски;

Президентът на Франция Еманюел Макрон;

Премиерът на Белгия Барт де Вевер;

Премиерът на Дания Мете Фредериксен;

Президентът на Финландия Александър Стуб;

Нидерландският премиер Дик Шоф;

Полският премиер Доналд Туск;

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща;

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

EN DIRECT | Début de la réunion de la Coalition des volontaires à Paris. https://t.co/Q9L80PscGG — Élysée (@Elysee) September 4, 2025

Очаква се лидерите на коалицията да одобрят плановете за гаранции за сигурност, изготвени от техните военни. Двама европейски служители заявиха пред Ройтерс, че целта на приемането на гаранциите за сигурност е да се изпрати политически сигнал към Доналд Тръмп.

