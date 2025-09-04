На фона на трагедията в Нови Сад: Вучич се помоли на Си за още китайски инвестиции в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич се срещна днес, 4 септември, с китайския президент Си Дзинпин в Пекин и покани китайски фирми да продължат да инвестират в Сърбия, съобщи обществената телевизия в западната ни съседка РТС. Вучич заяви, че Белград възприема азиатската страна като искрен приятел, оказвал подкрепа в моменти на трудности в икономически, медицински и политически аспект, предаде Българската телеграфна агенция (БТА).

"И Сърбия не може и никога няма да забрави това. Благодаря ви много за факта, че благодарение на вашите инициативи и споразумението за свободна търговия нашият търговски обмен и обменът на услуги никога не са били по-големи", каза Вучич.

Вучич поиска още китайски инвестиции в Сърбия

Сръбският президент добави още, че Сърбия, заедно с китайските си партньори, е завършила отсечката от международната железопътна линия Белград-Будапеща и че тя ще бъде отворена за движение след 15 дни. "Благодаря ви за многото инвестиции и голямата ми молба към вас е, ако можете да ни помогнете с инвестиции и в бъдеще", призова държавният глава.

Припомняме, че китайска инвестиция стоеше в центъра на жп гарата в Нови Сад, чиято козирка се срути и уби 16 души в края на 2024 година. Тази трагедия даде начало на масовите протести в Сърбия срещу Вучич и правителството - гражданите настояват за прозрачност и справедливи наказания, а исканията им прераснаха до призиви за смяна на властта: Протестите в Сърбия стигнаха повратна точка: доминото тръгва към още две държави.

По-конкретно - сградата на гарата в Нови Сад е построена през 1964 г. и е реновирана от 2021 г. до средата на 2024 г. с подкрепата на китайската инициатива "Един пояс, един път" - меката сила на Пекин в международен план.

Си Дзинпин изтъкна "желязното приятелство" с Белград

Китайският президент Си Дзинпин заяви, че Китай, споделяйки "желязно приятелство" със Сърбия, подкрепя усилията ѝ за запазване на националното единство и социалната стабилност. Пекин иска да работи за по-нататъшно подобряване на тези отношения.

В началото на срещата с китайския президент Вучич заяви, че "светът днес е бурен и променящ се, поради което е още по-важно да се запази единството и сътрудничеството между двете страни".

"Нашите две велики нации се сражаваха както в Европа, така и в Азия, и те дадоха големи жертви и допринесоха значително за победата над фашизма", подчерта китайският президент в контекста на проведения в Пекин военен парад на 3 септември, с който комунистическата партия отбеляза 80-ата годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война: Най-големият военен парад на Китай: Си Дзинпин показа страховити оръжия (ВИДЕО).

Китай е много важна страна за нас, една от най-важните в света. Предстоят ни разговори с президента на Китай, ще се моля за добри неща за Сърбия и вярвам, че президентът на Китай ще ни се притече на помощ като искрен приятел на страната ни“, каза Вучич преди срещата със Си.

Преди това сръбският президент се срещна с Джао Леджи, член на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и председател на Постоянния комитет на Всекитайския народен конгрес, с когото обсъди всеобхватното стратегическо партньорство между Сърбия и Китай.

Като част от делегацията, придружаваща Вучич по време на срещите му в китайската столица, е и бившият сръбски президент Томислав Николич. Той е в качеството си на председател на Националния съвет за координация с Руската федерация и Китайската народна република, предава РТС.

Белград заема неутрална позиция между Изтока и Запада - макар Сърбия да е кандидатка за членство в Европейския съюз, тя поддържа топли връзки с Москва и Пекин и досега не е наложила санкции на Русия за пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна.

