Рюте: Русия няма право на вето за западни миротворци в Украйна

Русия няма право на вето дали западните държави могат да разположат войски в Украйна като част от гаранции за сигурност, ако бъде постигнато примирие. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от АФП и БГНЕС. „Защо да се интересуваме какво мисли Русия за войските в Украйна? Това е суверенна държава. Не е тяхно решение. Русия няма нищо общо с това“, каза още Рюте. Днес, 4 септември лидери от т.нар. „коалиция на желаещите“, водена от Франция и Великобритания, ще се срещнат, за да уточнят приноса си към планираните гаранции за сигурност.

„Ако Украйна иска да има сили за гарантиране на сигурността на своя територия, за да подкрепят мирното споразумение, това е тяхно решение.

Никой друг не може да решава вместо тях“, добави ръководителят на НАТО по време на посещение в Прага.

Още: Русия държи като животни в клетка болни украинци, чакащи депортиране: лъже ли, че Украйна не си ги иска? (ВИДЕО)

Да не правим Путин твърде силен

„Мисля, че наистина трябва да спрем да правим Путин твърде силен,“ добави той.

Снимка Getty Images

Русия заявява, че остава твърдо против разполагането на западни войски в Украйна като част от евентуално мирно споразумение.

Западни дипломати посочват, че групата от около 30 държави, обсъждащи възможната за „сили за сигурност“ в Украйна, вече разполага с конкретни данни за броя на войските, които могат да предоставят.

Още: Великобритания насочи 1,3 млрд. долара руски активи в помощ за Украйна

Европейските страни се надяват, че като представят ясен план, ще успеят да убедят американския президент Доналд Тръмп да изпълни обещанието си за военна подкрепа.

Тръмп настоява за прекратяване на войната, но Кремъл забавя усилията за организиране на директни преговори между Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Още: Гаранциите за сигурност на Украйна са теоретични: Зеленски го каза на Макрон (ОБЗОР - ВИДЕО)