Младежи пребиха директора на полицията в Русе, състоянието му е критично

Директорът на РДВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е в изключително тежко състояние, след като е бил пребит от група младежи. Той е настанен в УМБАЛ "Канев" в града. Инцидентът е станал снощи - на 3 септември - пред дома му, докато Кожухаров се е прибирал със съпругата си. Пред жилището младежи извършвали дрифтове с автомобили, което провокирало началникът на регионалната дирекция на вътрешните работи да им направи забележка. Последвал е скандал, прераснал в побой, предава местната медия Ruse News.

Счупено ребро и наранен бъбрек

В резултат на нападението старши комисарят е със счупено ребро и наранен бъбрек. По-последна, непотвърдена информация, лекарите са успели да спасят органа и не се е стигнало до отстраняване.

Състоянието му остава критично.

Полицията работи по издирването и установяването на извършителите.

Според bTV пък побоят е станал рано тази сутрин, 4 септември - около 5:30 ч. - в района на ул. "Мостова" и бул. "Придунавски". Веднага след побоя Кожухаров е бил откаран в болница и е бил спешно опериран. Към настоящия момент той е в интензивно отделение.

МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция "Национална полиция", който да се включи в изясняването на обстоятелствата около инцидента.

Кметът реагира

Кметът на Русе Пенчо Милков заяви, че е "шокиран" и "гневен" от случилото се. "Нямам думи, за да изразя емоцията си", допълва градоначалникът. "Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град! Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва".

"Като кмет на Русе, заявявам категорично: няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона.

Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите. Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот. Агресията няма да победи!", завърши Пенчо Милков.