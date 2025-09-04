Войната в Украйна:

Руски канали в Телеграм се тревожат за нова украинска ракета. Слух: Болни от СПИН руски войници формират нови части

След като Украйна официално се похвали с новата си ракета "Фламинго", руски канали в Телеграм започнаха да твърдят, че украинската компания "Антонов" работи усилено по проект за друга нова ракета. Ракетата е с наименование Ан-202/203/204, като тя е крилата и се предвижда да бъде изстрелвана от наземни установки. Дискутираният в руските телеграм канали обхват на новата ракета е до 2830 километра, като тя била свързана с производствената линия на "Фламинго".

И още - ракетата ще може да носи до 200 килограма бойна глава, както и ще развива 1000 км/ч скорост, а височината на полета ѝ ще е 200 метра. Оръжието трябва да мине първи тест до края на годината, гласят слуховете - а дали това е истина и какво е истина, тепърва ще се разбира.

Междувременно, нови сателитни снимки показват пораженията, които ракети "Фламинго" са нанесли на база на ФСБ в Крим. Базата беше обстреляна на 31 август. Изстреляни са 3 ракети - едната е уцелила сграда в базата, втората се е взривила до кей, където е имало плавателни съдове-амфибии. 6 от плавателните съдове са понесли щети, един руски войник е убит. Третата ракета е била свалена - Още: Руски хеликоптери и влекач срещнаха своя "нещастен край" в Крим - с любезното съдействие на Украйна (ВИДЕО)

СПИН в руската армия

Популярният руски военен блог канал в Телеграм "Анастасия Кашеварова" твърди, че в руската армия вече има разпореждане болни от СПИН войници да формират отделни части. Това било прилагане на опит от на практика разпадналата се вече ЧВК Вагнер. Там е имало подразделение с кодово име "Чадър" - то било съставено от наемници с различни заболявания, като СПИН, гонорея, туберкулоза, ракови болести.

Войниците, болни от СПИН, ще трябва да носят отличителни знаци. СПИН е истински бич в Русия - Още: 40 пъти повече ХИВ сред руските военни

"Анастасия Кашеварова" напомня, че ако се запишеш в руската армия с болест от изброените по-горе и не кажеш за нея при записването, може да бъдеш съден за измама.

