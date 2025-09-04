Руски канали в Телеграм се тревожат за нова украинска ракета. Слух: Болни от СПИН руски войници формират нови части

След като Украйна официално се похвали с новата си ракета "Фламинго", руски канали в Телеграм започнаха да твърдят, че украинската компания "Антонов" работи усилено по проект за друга нова ракета. Ракетата е с наименование Ан-202/203/204, като тя е крилата и се предвижда да бъде изстрелвана от наземни установки. Дискутираният в руските телеграм канали обхват на новата ракета е до 2830 километра, като тя била свързана с производствената линия на "Фламинго".

И още - ракетата ще може да носи до 200 килограма бойна глава, както и ще развива 1000 км/ч скорост, а височината на полета ѝ ще е 200 метра. Оръжието трябва да мине първи тест до края на годината, гласят слуховете - а дали това е истина и какво е истина, тепърва ще се разбира.

Russian channels are now claiming that Ukraine’s Antonov company is developing a new land-based cruise missile, allegedly labeled An-202/203/204, with a planned range of up to 2,830 km and tied to the Flamingo production line. They speculate it could be launched from trucks or… pic.twitter.com/OGuMoz2wOm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2025

Междувременно, нови сателитни снимки показват пораженията, които ракети "Фламинго" са нанесли на база на ФСБ в Крим. Базата беше обстреляна на 31 август. Изстреляни са 3 ракети - едната е уцелила сграда в базата, втората се е взривила до кей, където е имало плавателни съдове-амфибии. 6 от плавателните съдове са понесли щети, един руски войник е убит. Третата ракета е била свалена - Още: Руски хеликоптери и влекач срещнаха своя "нещастен край" в Крим - с любезното съдействие на Украйна (ВИДЕО)

Update on the strike in occupied Crimea by Exilenova. Flamingo cruise missiles hit an FSB base and damaged at least four Russian hovercraft, with reports saying six were affected and one soldier killed. Three missiles were launched: one hit a building, another landed near the… pic.twitter.com/3GpQbRom81 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2025

СПИН в руската армия

Популярният руски военен блог канал в Телеграм "Анастасия Кашеварова" твърди, че в руската армия вече има разпореждане болни от СПИН войници да формират отделни части. Това било прилагане на опит от на практика разпадналата се вече ЧВК Вагнер. Там е имало подразделение с кодово име "Чадър" - то било съставено от наемници с различни заболявания, като СПИН, гонорея, туберкулоза, ракови болести.

Войниците, болни от СПИН, ще трябва да носят отличителни знаци. СПИН е истински бич в Русия - Още: 40 пъти повече ХИВ сред руските военни

Russian propagandist Kashavarova admits the Russian army is creating separate assault units from soldiers with HIV and hepatitis, marking them with armbands and sending them to hold "defensive lines". She admits many hide diagnoses with fake health papers to get contracts.… pic.twitter.com/ZfqnvRfMCD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2025

"Анастасия Кашеварова" напомня, че ако се запишеш в руската армия с болест от изброените по-горе и не кажеш за нея при записването, може да бъдеш съден за измама.