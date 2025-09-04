"Папки с компромати" на Пеевски: "Да, България" сезира Сарафов и КПК

Съпредседателите на "Да, България" - Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, и съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова подадоха сигнал до изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов и изпълняващия функциите ръководител на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев. Той е част от представения от партията "План за противодействие и отпор на завладяната държава" и съдържа поредица от конкретни твърдения в публичното пространство и журналистически разследвания.

Според "Да, България" те свидетелстват за "задълбочаване на практиките за използване на компромати и укриване на информация за престъпления като инструмент за политически и икономически контрол и подкопаване на институционалния ред и върховенството на правото в държавата".

Името на Пеевски

Според сигналоподателите ефектът от тези практики е, че наказателното преследване все повече зависи от фактори като "политическа целесъобразност" и "частни интереси на влиятелни лица", а законът престава да действа еднакво за всички.

Снимка: Делян Пеевски, БГНЕС

"Използването на компромати и "папки" на трупчета за шантаж и за осигуряване на политическа лоялност води до концентрация на властта в ръцете на определена група лица. Институциите се завладяват от частни интереси, от неформални механизми на влияние и се блокира действието на законите и процедурите. От публично достъпната информация става все по-широко разбирането, че Делян Пеевски разполага както с банка с компромати, така и с информация за извършени престъпления, а в допълнение - с влияние в прокуратурата, така че по тази информация да не се образуват досъдебни производства, докато няма подходящ политически момент или докато извършителят съдейства на икономическите и политическите цели на Пеевски", заявяват представителите на "Да, България" във връзка със санкционирания от САЩ и Великобритания по закона "Магнитски" лидер на "ДПС-Ново начало".

От партията заявяват, че с цитираните твърдения в публичното пространство и журналистически разследвания се поставя въпросът за евентуално неправомерно създаване, съхранение, разпространение или използване на данни, включително такива, придобити чрез специални разузнавателни средства (СРС), както и за законосъобразността на преценките по образуване или необразуване на досъдебни производства при наличие на сигнали и материали, които в публичния дискурс биват определяни като "папки".

Закон, но не за всички: призив за проверки

От "Да, България" са категорични, че, ако подобни практики бъдат установени, те биха могли да накърнят принципа на върховенството на правото, доколкото наказателното преследване не следва да зависи от политическа целесъобразност или частни интереси, и да доведат до концентрация на неформално влияние, което препятства предвидимото действие на закони и процедури.

Снимка: Ивайло Мирчев, БГНЕС

От партията настояват да бъде извършена "пълна, всеобхватна и обективна проверка", включваща изискване на относимите материали от компетентните органи и структури, проследяване на веригата на съхранение и приобщаване на носители и документи, преглед на практиките по прилагане на специални разузнавателни средства от гледна точка на основания, законосъобразност, съхранение, достъп и евентуална употреба, както и анализ на решенията по образуване или необразуване на досъдебни производства по сигнали и материали, публично наричани "папки".

Проверката "е необходима с оглед на изложената публично достъпна информация, която буди основателни съмнения за наличие на признаците на престъпления по смисъла на чл. 321 НК относно организирана престъпна група във връзка с чл. 143 НК относно принуда, включително хипотезите на чл. 143, ал. 4 НК, както и чл. 321 НК във връзка с чл. 213а НК относно изнудване, когато има данни за противоправно склоняване с цел имотна или друга облага, както и чл. 145а НК относно неправомерно използване на специални разузнавателни средства или данни, извлечени от тях", казват Мирчев, Божанов и Йорданова.

Според тях в случая има "значителен обществен интерес" и молят Сарафов и Славчев да разпоредят "съответните проверовъчни действия по компетентност". Искат също така да бъдат уведомени за резултатите в законоустановения срок, "при гарантиране на прозрачност, обективност и безпристрастност".

