Lord Of The Lost се завръщат в България

04 септември 2025, 13:42 часа 508 прочитания 0 коментара
Европейското турне на немската готик метъл банда ще премине и през София на 28 март 2026 г. с концерт в клуб Joy Station.

Lord Of The Lost са подготвили мощен сетлист: освен многобройните парчета от трилогията ‘OPVS NOIR’, ще бъдат изпълнени и акценти от предишните успешни албуми ‘Blood & Glitter’, ‘Judas’ и ‘Thornstar’. В допълнение към това, сетът ще включва класики от почти 17-годишната история на групата, както и селекция от кавъри, създаващи уникалната смесица от мрак, дълбоки емоции и парти атмосфера, която определя всяко шоу на Lord Of The Lost.

Турнето бележи и временно сбогуване: след фестивалния сезон през 2026 г., Lord Of The Lost ще си вземат поне едногодишна почивка от турнетата, за да се посветят изцяло на писането на песни и нови творчески проекти в групата.

Специален гост в първата половина на турнето, включително и в София, ще е швейцарската симфоник метъл банда Ad Infinitum, начело с прекрасната фронтдама Melissa Bony.

Билетите влизат в продажба утре (05.09.2025 г.) в 13 ч. и ще могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини „На тъмно“) и Ticketportal, касите на магазини „Фантастико“, както и онлайн ТУК и ТУК.

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
концерти Lord Of The Lost
