“Борисов и Пеевски се дебнат”: Петър Чолаков каза защо Зафиров отиде в Китай при Путин (ВИДЕО)

Атанас Зафиров не може просто да каже, че е отишъл в Китай като представител на БСП, тъй като Зафиров е ключова фигура в правителтвото. Той дължи много сериозно обяснение. Отива на такъв форум, където са Путин, Ким Чен Ун като спорни фигури. Значи хем така, хем така. Зафиров не представлява само интересите на своите избиратели. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът доц. д-р Петър Чолаков, коментирайки визитата на вицепремиерът Атанас Зафиров в Китай и началото на новия политически сезон у нас.

България обаче влезе в международните новини със скандала с Урсула фон дер Лайен. Появиха се теории, че има намеса на Русия - руски спътници, които блокират комуникациите на западни спътници. Може да става дума за това, че това не било работа на ГРУ, а нямало радарни оператори на летището. Ако това е така - това също е огромен скандал. И тук положението е нито така, нито така, стана ясно от думите на Чолаков. Той попита: какво правим с главния прокурор, какво правим със службите за сигурност? Това са акцентите, а китайската визита е пъстра подправка в тази манджа.

Новият парламентарен сезон

Вотът на недоверие е да отбележат някаква активност ПП-ДБ. Много интересна е темата на вота, но ПП-ДБ подпомогнаха завладяната държава. Аргументите на вносителите на вота на недоверие са много слаби според мен. Това правителство поне е евроатлантическо и бута България към еврозоната. Сега не виждам каква е изгодата на опозиционните партии да дръпнат килимчето. Ако има недоволство и социално напрежение, тези които са вътре, ще кажат, че ще си тръгнат заради хората. Но в момента икономически страната ни не е зле. Ако беше обратното, тогава може да се коментира в такава посока. Но не виждам обективно интерес от страна на управляващите да се самосвалят в момента, подчерта анализаторът.

Не виждам условия за голяма протестна вълна, нито виждам отвътре някаква възможност за имплозия. Борисов и Пеевски се дебнат като два големи хищника и при първа възможност единият ще удари ножа в другия. Иначе ще има драми - по бюджета, по службите за сигурност, ще има несъстоятелни закони. Тези неща ще се коментират, но това няма да бъде сериозен катализатор за събарянето на кабинета, отбеляза още политологът

