Пеевски предлага, парламентът приема: Може да има промени в определянето на цените за водата и ВиК

Народното събрание прие доклада на Временната комисия за безводието, като прие проект на решение, с което задължи Министерски съвет да изготви план за действие, както и ескпертен, финансов и административен анализ на ефективността на предложенията и препоръките с оглед преодоляване на причините, водещи до безводие. "За" доклада гласуваха 167 депутати, "против" - 3 и без "въздържали се". Прави впечатление, че една от препоръките на "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е разработване на нов модел на финансиране и ценообразуване във ВиК сектора и други.

В доклада се констатира още в тази посока, че за подмяна на остарелите водопроводи са необходими значителни средства, които не могат да бъдат събрани от цената на предоставените от ВиК операторите услуги, както и че фокусът на оперативните програми е бил друг и че това трябва да се случи със средства от държавния бюджет. ОЩЕ: Безводие: Бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Дължината на водопроводите в сраната обаче е десетки хиляди километри, а средната възраст на водопроводите е над 60 години. През годините не е осъществувала достатъчна поддръкжа, поради различни причини, поради което към момента в почти всички населени места има големи загуби на вода, се посочва още в доклада на комисията.

Из препоръките в доклада: Единен орган по управление на водите

Припомняме, че Комисията беше създадена на 11 декември миналата година, като целта й беше да установи всички факти и обстоятелства, свързани с безводието в страната. За нейн председател първоначално беше избран Манол Генов от БСП, но след избора му за министър на околната среда - ръководството пое Младен Шишков от ГЕРБ. ОЩЕ: Парламентът създаде и комисия за разследване на проблемите с безводието

Снимка: БГНЕС

Комисията първоначално беше създадена за срок от три месеца, а след това се наложи работата й да бъде удължена с още три месеца.

С доклада реално завършва нейната работа, като в него са отразени десетки препоръки на партиите. Такива от МЕЧ, "Величие" и АПС не са налични.

ГЕРБ настояват за създаване на единен орган за управление на водите, подобна препоръка имат както от "Възраждане", така и от БСП. Такъв вече беше създаден вчера, а именно Национален борд по водите. ОЩЕ: Пеевски поиска, управлението ще изпълнява: Национален борд по водите трябва да създаде МС, решиха депутатите

От партията на Бойко Борисов настояват още за инвестиционната програма за водите да се приоритизират.

От ПП-ДБ искат конкретни срокове и отговорности, като и да се изиска от министъра на околната среда да организира ежемесечна работа на Висшия консултативен съвет по водите. От втората политическа сила настояват още за критерий за "водна криза".

От "ДПС – Ново начало" препоръчват още стратегическо планиране и координация, което да включва анализ на водните ресурси с прогноза за 5, 10 и 20 години, изработване на актуална Национална стратегия за управление но водите.

От БСП предлагат да се създаде Фонд за подобряване на ВиК инфраструктурата по примера на Фонд за „Енергийна ефективност“ със заделяне на съответните финансови механизми и средства, докато от "Има такъв народ" искат повече контрол както по отношение на процедурите за нови водоизточници за икономически субекти, така и такъв за почистването на речните корита.

Дебатите

От ПП-ДБ отбелязаха, че България е на първо място в редица срамни класации, свързани с водите. Депутатът Татяна Султанова отправи критика, че докладът два месеца е залежавал по чекмеджета и според нея целта на това е била да не се включат препоръките на редица експерти в законопроекта за ВиК, който според нея също отлежава в парламента.

От ПП-ДБ искат конкретни срокове и отговорни институции. "Ако искаме да не си свършим работата - планът за действие, ще бъде просто един план за действие с препоръки", заяви още Татяна Султанова от ПП-ДБ.

Младен Шишков от ГЕРБ призова опозицията да чете доклада. "Докладът бил отлежавал два месеца по чекмеджетата. Тази мантра последните една-две седмица я въртите, абсолютно нелепа е. Докладът е входиран точно 2 седмици преди края на предишната сесия. В първия работен ден го внасяме - какъв е проблемът?", попита Шишков.

Той разкритикува ПП-ДБ за мрачните статистики за водите и призова да се цитира органът и институцията, която е е направила и да предостави линк към нея, защото такава статистика никъде не е виждал. ОЩЕ: Водната криза в Плевен и Брезник: Кметът на Перник със съвети