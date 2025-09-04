Може да удвоят войниците в ключова база на НАТО в Румъния

Броят на войниците на НАТО, които ще бъдат изпратени във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ край Констанца в Румъния, ще бъде по-голям от първоначално обявения, съобщава Диджи24, като се позовава на свои източници. Медията, цитирана от БТА, информира още, че въздушното поделение може да приеме 20 000 войници, а не 10 000. „10 000 войници ще бъдат постоянно разположени в Констанца. Други 10 000 ще бъдат разположени временно, за няколко месеца, в случай че Русия не уважава евентуален мир или ако заплашва страна от НАТО“, уточнява Диджи24.

Базата "Михаил Когълничану“ може да се превърне в най-важната стратегическа точка на НАТО в Европа. Тя ще съхранява военна помощ за Украйна. Става въпрос за ракети, боеприпаси или бронирани машини.

Най-голямата военновъздушна база

Оръжията ще бъдат прехвърляни в Украйна, когато маршрутите са безопасни, става ясно още от разпространената информация, в която се твърди, че броят на войниците може да се увеличи.

„Михаил Когълничану“ е един от най-скъпите проекти на румънската армия. Модернизацията на базата ще струва 2,5 милиарда евро.

Румъния обаче иска да получи 400 милиона евро от фондовете на Европейската комисия. Ако всичко върви по план, през 2040 г.

„Михаил Когълничану“ ще се превърне в най-голямата военновъздушна база в Европа, надминавайки тази в Рамщайн, в западната част на Германия, коментира Диджи24.

