Войната в Украйна:

С това пиле с печени чушки и домати ще си оближете пръстите

02 септември 2025, 16:16 часа 0 коментара
С това пиле с печени чушки и домати ще си оближете пръстите

Съдържание:

Сочни късчета пиле, сладки печени червени чушки и мек доматен сос – това е от онези ястия, които ухаят на домашен уют и събират всички около масата. В следващите редове ще ви водим стъпка по стъпка, за да получите крехко месо, балансиран вкус и наситен сос, в който да топите хлябът.

Пиле с печени чушки и домати

Печените чушки носят опушен аромат и естествена сладост, която омекотява доматената киселинност. Пилето е неутрално и поема подправките, а чесънът и магданозът „свързват“ вкусовете. Резултатът е ястие с богат, но лек профил – без тежки мазнини и с приятна свежест, подходящо и за делник, и за гости.

Бърза и лесна рецепта: Крехко печено пилешко

Необходими продукти (4 порции)

  • 700-800 г пилешки бутчета без кост и кожа (може и гърди, нарязани на хапки)
  • 2 с.л. олио или зехтин
  • 1 голяма глава лук, ситно нарязана
  • 3 скилидки чесън, счукани
  • 1 ч.л. сладък червен пипер
  • Щипка лют пипер (по желание)
  • 300 г печени червени чушки, обелени и нарязани на ленти
  • 400 г домати, настъргани или от консерва, пасирани
  • 1 дафинов лист
  • 1 ч.л. захар (за баланс) и сол на вкус
  • Пресен магданоз

Печено пиле с чушки и тортили по мексикански

Подготовка на продуктите

Ако чушките са пресни, изпечете ги на силна фурна или скара, после ги похлупете за 10 минути, за да се задушат, и ги обелете. Ако са от буркан, изплакнете и отцедете. Пилето подсушете с кухненска хартия – така ще се запечата по-добре и ще остане сочно по време на готвене.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

пилешко

Начин на приготвяне

Загрейте широка дълбока тенджера или тиган. Добавете мазнината и запечатайте пилешките хапки на силен огън, докато побелеят леко. Извадете ги. В същата мазнина задушете лука до прозрачност, прибавете чесъна за кратко и поръсете с червен пипер. Върнете месото, сипете доматите, дафиновия лист и захарта. Оставете да къкри 12-15 минути. Прибавете лентите печени чушки и гответе още 5-7 минути, докато сосът се сгъсти. Посолете накрая, поръсете магданоз и оставете ястието да си „почине“ 5 минути преди сервиране.

Вкусът на това пиле лютика по селски ще ви върне много години назад

Полезни съвети от кухнята

  • За по-плътен вкус добавете 1 с.л. доматено пюре заедно с настърганите домати.
  • Ако използвате пилешки гърди, намалете времето за къкрене с 3-4 минути, за да останат сочни.
  • Печените чушки може да запечете за 2-3 минути на сух тиган – ароматът се засилва.
  • Ако сосът стане твърде гъст, отпуснете с няколко лъжици гореща вода. Ако е рядък – оставете без капак за още 3-4 минути.

доматен сос

С какво да поднесете и как да комбинирате?

Ястието е прекрасно с ориз или кускус, но класиката си остава филия домашен хляб. Подхожда на зелена салата с лимон, на кисело мляко с чесън или просто на купичка айрян. Ако обичате по-пикантно, подайте лют пипер на масата – всеки да регулира лютивината според вкуса си.

Как да направим вкусно печено пиле на фурна?

Хранителни и безопасни акценти

Пилешкото месо се счита за готово, когато достигне 75°C във вътрешността – това гарантира безопасност и сочност. Не мийте сурово пиле под течаща вода, за да не разнасяте бактерии в кухнята. При печене на чушки задушаването им в затворен съд помага люспата да се отдели лесно и чисто – така пестите време и нерви.

печени чушки

Вариации, ако искате промяна

За по-средиземноморски характер добавете щипка риган и няколко каперси. Ако търсите по-плътно ястие, сложете шепа маслини и ленти печен патладжан. Харесвате по-лек вкус? Заменете половината домати с пилешки бульон и завършете с кубче масло за копринен сос.

Лесни рецепти за пиле с уникален вкус!

Често срещани грешки и как да ги избегнете

  1. Преварено месо: не къкрете прекалено дълго; пилето трябва да е сочно, не розово.
  2. Воднист сос: оставете капакът открехнат, за да се изпари излишната течност.
  3. Трудно белене на чушките: задушете ги горещи в затворен съд или плик за 10 минути.

Печено пиле с вкусен кремов сос

Как да планирате и съхранявате?

Изпечете чушките ден по-рано и ги дръжте в кутия в хладилник. Готовото ястие се запазва до 48 часа; при затопляне добавете лъжица вода, за да освежите соса. За по-големи количества разделяйте на порции – затопля се равномерно и месото остава крехко.

Това пиле с печени чушки и домати е доказателство, че от достъпни продукти може да излезе ястие с ресторантски характер. Нужни са ви малко търпение, внимание към огъня и точната сол. Получавате крехко месо, сладко-кисел сос и аромат, който трудно се забравя. Сервирайте топло и бъдете готови за повторение.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
пиле пилешко доматен сос печени чушки
Още от Рецепти
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес