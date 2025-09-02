С това пиле с печени чушки и домати ще си оближете пръстите

С какво да поднесете и как да комбинирате?

Сочни късчета пиле, сладки печени червени чушки и мек доматен сос – това е от онези ястия, които ухаят на домашен уют и събират всички около масата. В следващите редове ще ви водим стъпка по стъпка, за да получите крехко месо, балансиран вкус и наситен сос, в който да топите хлябът.

Пиле с печени чушки и домати

Печените чушки носят опушен аромат и естествена сладост, която омекотява доматената киселинност. Пилето е неутрално и поема подправките, а чесънът и магданозът „свързват“ вкусовете. Резултатът е ястие с богат, но лек профил – без тежки мазнини и с приятна свежест, подходящо и за делник, и за гости.

Необходими продукти (4 порции)

700-800 г пилешки бутчета без кост и кожа (може и гърди, нарязани на хапки)

2 с.л. олио или зехтин

1 голяма глава лук, ситно нарязана

3 скилидки чесън, счукани

1 ч.л. сладък червен пипер

Щипка лют пипер (по желание)

300 г печени червени чушки, обелени и нарязани на ленти

400 г домати, настъргани или от консерва, пасирани

1 дафинов лист

1 ч.л. захар (за баланс) и сол на вкус

Пресен магданоз

Подготовка на продуктите

Ако чушките са пресни, изпечете ги на силна фурна или скара, после ги похлупете за 10 минути, за да се задушат, и ги обелете. Ако са от буркан, изплакнете и отцедете. Пилето подсушете с кухненска хартия – така ще се запечата по-добре и ще остане сочно по време на готвене.

Начин на приготвяне

Загрейте широка дълбока тенджера или тиган. Добавете мазнината и запечатайте пилешките хапки на силен огън, докато побелеят леко. Извадете ги. В същата мазнина задушете лука до прозрачност, прибавете чесъна за кратко и поръсете с червен пипер. Върнете месото, сипете доматите, дафиновия лист и захарта. Оставете да къкри 12-15 минути. Прибавете лентите печени чушки и гответе още 5-7 минути, докато сосът се сгъсти. Посолете накрая, поръсете магданоз и оставете ястието да си „почине“ 5 минути преди сервиране.

Полезни съвети от кухнята

За по-плътен вкус добавете 1 с.л. доматено пюре заедно с настърганите домати.

Ако използвате пилешки гърди, намалете времето за къкрене с 3-4 минути, за да останат сочни.

Печените чушки може да запечете за 2-3 минути на сух тиган – ароматът се засилва.

Ако сосът стане твърде гъст, отпуснете с няколко лъжици гореща вода. Ако е рядък – оставете без капак за още 3-4 минути.

С какво да поднесете и как да комбинирате?

Ястието е прекрасно с ориз или кускус, но класиката си остава филия домашен хляб. Подхожда на зелена салата с лимон, на кисело мляко с чесън или просто на купичка айрян. Ако обичате по-пикантно, подайте лют пипер на масата – всеки да регулира лютивината според вкуса си.

Хранителни и безопасни акценти

Пилешкото месо се счита за готово, когато достигне 75°C във вътрешността – това гарантира безопасност и сочност. Не мийте сурово пиле под течаща вода, за да не разнасяте бактерии в кухнята. При печене на чушки задушаването им в затворен съд помага люспата да се отдели лесно и чисто – така пестите време и нерви.

Вариации, ако искате промяна

За по-средиземноморски характер добавете щипка риган и няколко каперси. Ако търсите по-плътно ястие, сложете шепа маслини и ленти печен патладжан. Харесвате по-лек вкус? Заменете половината домати с пилешки бульон и завършете с кубче масло за копринен сос.

Често срещани грешки и как да ги избегнете

Преварено месо: не къкрете прекалено дълго; пилето трябва да е сочно, не розово. Воднист сос: оставете капакът открехнат, за да се изпари излишната течност. Трудно белене на чушките: задушете ги горещи в затворен съд или плик за 10 минути.

Как да планирате и съхранявате?

Изпечете чушките ден по-рано и ги дръжте в кутия в хладилник. Готовото ястие се запазва до 48 часа; при затопляне добавете лъжица вода, за да освежите соса. За по-големи количества разделяйте на порции – затопля се равномерно и месото остава крехко.

Това пиле с печени чушки и домати е доказателство, че от достъпни продукти може да излезе ястие с ресторантски характер. Нужни са ви малко търпение, внимание към огъня и точната сол. Получавате крехко месо, сладко-кисел сос и аромат, който трудно се забравя. Сервирайте топло и бъдете готови за повторение.